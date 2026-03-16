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Krieg in Nahost Trump beschimpft Nato wegen fehlender Hilfe als «Feiglinge»

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel verurteilt iranischen Angriff auf Jerusalem
  • Irans neuer Revolutionsführer bleibt versteckt
  • Polen evakuiert sämtliche Truppen aus dem Irak
  • Hisbollah weist Vorwürfe der VAE zurück
  • Irans Militärsprecher warnt Feinde vor weltweiter Verfolgung
  • Trump beschimpft Nato als «Feiglinge»
  • Bericht: Nato beginnt mit Abzug von Personal aus dem Irak
  • Ukraine: Drohnenabwehreinheiten in fünf Nahost-Länder geschickt
  • Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gesperrt
  • Merz erwartet leichten Anstieg der Inflation durch Iran-Krieg

10vor10, 19.3.2026, 21:50 Uhr

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