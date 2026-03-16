- Der US-Präsident Donald Trump beschimpf die Nato auf den Sozialen Medien und kritisiert die mangelnde Unterstützung im Iran.
- Der Bund bewilligt wegen des Kriegs gegen den Iran keine neuen Rüstungsexporte in die USA mehr.
- Die EU-Staaten fordern ein Ende der gegenseitigen Angriffe auf Energie- und Wasseranlagen, wie aus ihrer am Abend beschlossenen Gipfelerklärung hervorgeht.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Israel verurteilt iranischen Angriff auf Jerusalem
- Irans neuer Revolutionsführer bleibt versteckt
- Polen evakuiert sämtliche Truppen aus dem Irak
- Hisbollah weist Vorwürfe der VAE zurück
- Irans Militärsprecher warnt Feinde vor weltweiter Verfolgung
- Trump beschimpft Nato als «Feiglinge»
- Bericht: Nato beginnt mit Abzug von Personal aus dem Irak
- Ukraine: Drohnenabwehreinheiten in fünf Nahost-Länder geschickt
- Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gesperrt
- Merz erwartet leichten Anstieg der Inflation durch Iran-Krieg