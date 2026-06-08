Trump liefert vorerst keine Belege für Öltransporte durch Hormus

Irans Peseschkian: Wir werden uns jeder Drohung entgegenstellen

Trump: Der Iran wird heute noch angegriffen

IAEA-Gremium: Iran soll angereichertes Uran prüfen lassen

Nach US-Angriff: 20'000 Bewohnende im Iran ohne Wasserversorgung

Erdogan: Israels Angriffe auf Syrien und Libanon bedrohen Türkei

Katarische Delegation für Gespräche in Teheran eingetroffen

Trump: Iran hat «zu lange mit Verhandlungen gewartet»

Likud-Partei: Netanjahu will bei Parlamentswahl wieder antreten