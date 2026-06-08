USA: Schäden durch Iran mit eingefrorenen Geldern begleichen

Trump: Verhandlungen mit dem Iran über ein Abkommen laufen

Trump droht Iran mit Angriffen und Kontrolle über Ölmarkt

Israel verweigert französischer Journalistin die Einreise

Erneutes Feuer auf Tanker vor Küste Omans gemeldet

Drei Tote nach US-Beschuss eines Tankers im Golf von Oman

Meloni und Merz fordern Druck auf Iran und diplomatische Lösungen

Nach Luftraumsperre: Kuwaits Flugverkehr wieder im Normalbetrieb

Waffenruhe zwischen USA und Iran erneut brüchig