- US-Präsident Donald Trump hat mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg gedroht. Zugleich kündigte er schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht an.
- Die im April beschlossene Waffenruhe zwischen den USA und Iran ist erneut brüchig.
- Laut iranischen Berichten wurde die Strasse von Hormus nach Angriffen der USA für jegliche Schiffe gesperrt, die USA dementiert eine Sperrung der Meeresenge.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- Waffenruhe zwischen USA und Iran erneut brüchig
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Quellen: Agenturen, SRF