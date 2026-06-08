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Krieg in Nahost Trump droht mit «vollständiger Kontrolle» über Irans Öl

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • USA: Schäden durch Iran mit eingefrorenen Geldern begleichen
  • Trump: Verhandlungen mit dem Iran über ein Abkommen laufen
  • Trump droht Iran mit Angriffen und Kontrolle über Ölmarkt
  • Israel verweigert französischer Journalistin die Einreise
  • Erneutes Feuer auf Tanker vor Küste Omans gemeldet
  • Drei Tote nach US-Beschuss eines Tankers im Golf von Oman
  • Meloni und Merz fordern Druck auf Iran und diplomatische Lösungen
  • Nach Luftraumsperre: Kuwaits Flugverkehr wieder im Normalbetrieb
  • Waffenruhe zwischen USA und Iran erneut brüchig
  • Iran meldet Raketenangriff auf US-Stützpunkt in Jordanien

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 11.6.2026, 12:45 Uhr

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