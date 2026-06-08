- Israels Armee meldete Raketenangriffe aus dem Iran. Die Luftabwehr habe diese abgefangen. Zuvor hatte der oberste iranische Unterhändler nach israelischen Angriffen auf den Libanon mit Vergeltung gedroht.
- Die SRF-Nahost-Korrespondenten sprechen von einer Eskalation mit Ansage: «Der Iran greift Israel an – nur wenige Stunden nachdem Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen hat.»
- Das israelische Militär teilt mit, dass es Angriffe auf militärische Ziele im Iran ausgeführt habe.
- Donald Trump hat in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social den Iran und Israel dazu aufgefordert, die Angriffe unverzüglich zu stoppen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Beispiellose Eskalation – auch von iranischer Seite
- Libanon meldet israelische Angriffe im Süden des Landes
- Trump: Iran und Israel müssen Angriffe sofort stoppen
- Iran greift petrochemische Anlage in Haifa mit Raketen an
- Iran: Wechselseitige Angriffe gefährden US-Friedensbemühungen
- Iran meldet Abschuss einer Drohne über Teheran
- Israel: Umfangreicher Angriff auf iranische Luftabwehr
- Flughäfen in Teheran und Kermanschah nach Angriffen geschlossen
- Iran-nahe Miliz droht USA mit Angriffen bei Eskalation
- Grossbritannien fordert Iran und Israel zur Deeskalation auf
Quellen: Agenturen, SRF