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Krieg in Nahost Trump: Iran und Israel müssen Angriffe sofort stoppen

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Beispiellose Eskalation – auch von iranischer Seite
  • Libanon meldet israelische Angriffe im Süden des Landes
  • Trump: Iran und Israel müssen Angriffe sofort stoppen
  • Iran greift petrochemische Anlage in Haifa mit Raketen an
  • Iran: Wechselseitige Angriffe gefährden US-Friedensbemühungen
  • Iran meldet Abschuss einer Drohne über Teheran
  • Israel: Umfangreicher Angriff auf iranische Luftabwehr
  • Flughäfen in Teheran und Kermanschah nach Angriffen geschlossen
  • Iran-nahe Miliz droht USA mit Angriffen bei Eskalation
  • Grossbritannien fordert Iran und Israel zur Deeskalation auf

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.6.2026, 19:30 Uhr

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