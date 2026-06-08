- Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif auf einen Rahmen für ein Friedensabkommen geeinigt. Der Iran bleibt abwartend.
- US-Präsident Trump zufolge soll die Iran-Vereinbarung bereits diesen Sonntag unterzeichnet werden.
- Die Trauerfeierlichkeiten für Ali Chamenei, den getöteten geistlichen Führer des Irans, finden nächsten Monat statt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- USA wollen bei G7-Gipfel über weitere Iran-Schritte sprechen
- Boote mit Palästina-Flaggen protestieren vor G7-Gipfel
- Trump: Iran-Vereinbarung soll morgen unterzeichnet werden
- Iran kündigt Gebühren in Strasse von Hormus an
- Iran: Unterzeichnung der Absichtserklärung nicht am Sonntag
- Pakistan: Unterzeichnung in den nächsten 24 Stunden möglich
- Iran plant Beisetzung von Chamenei am 9. Juli
- Das ist über den Stand der Verhandlungen bekannt
- Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an
- US-Militär: Iranische Drohnenangriffe bei Hormus abgewehrt
Quellen: Agenturen, SRF