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Krieg in Nahost Trump: Iran-Vereinbarung soll am Sonntag unterzeichnet werden

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • USA wollen bei G7-Gipfel über weitere Iran-Schritte sprechen
  • Boote mit Palästina-Flaggen protestieren vor G7-Gipfel
  • Trump: Iran-Vereinbarung soll morgen unterzeichnet werden
  • Iran kündigt Gebühren in Strasse von Hormus an
  • Iran: Unterzeichnung der Absichtserklärung nicht am Sonntag
  • Pakistan: Unterzeichnung in den nächsten 24 Stunden möglich
  • Iran plant Beisetzung von Chamenei am 9. Juli
  • Das ist über den Stand der Verhandlungen bekannt
  • Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an
  • US-Militär: Iranische Drohnenangriffe bei Hormus abgewehrt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.6.2026, 19:30 Uhr

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