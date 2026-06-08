USA wollen bei G7-Gipfel über weitere Iran-Schritte sprechen

Boote mit Palästina-Flaggen protestieren vor G7-Gipfel

Trump: Iran-Vereinbarung soll morgen unterzeichnet werden

Iran kündigt Gebühren in Strasse von Hormus an

Iran: Unterzeichnung der Absichtserklärung nicht am Sonntag

Pakistan: Unterzeichnung in den nächsten 24 Stunden möglich

Iran plant Beisetzung von Chamenei am 9. Juli

Das ist über den Stand der Verhandlungen bekannt

Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an