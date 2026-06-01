- US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem Treffen mit dem iranischen Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei bereiterklärt. Das sagte der der «New York Post».
- In der Nacht auf Mittwoch haben die Golfstaaten Kuwait und Bahrain feindliche Angriffe mit Drohnen und Raketen gemeldet. Das US-Militär teilt mit, mehrere iranische Angriffe auf Ziele in der Golfregion abgewehrt zu haben.
- Der Iran ist nach Angaben von US-Aussenminister Marco Rubio bereit, über Aspekte seines Atomprogramms zu verhandeln, die das Land zuvor in Gesprächen ausgeklammert habe.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Netanjahu: Konflikt mit Iran nicht vorbei – Land aber geschwächt
- Trump kann sich ein Treffen mit Chamenei vorstellen
- Libanon meldet weitere Tote und Angriffe Israels
- Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriff auf Kuwait
- Weitere Hinrichtung im Iran
- Über 60 Verletzte nach Angriff am Flughafen von Kuwait
- Trump: Iran stimmt Verzicht auf Atomwaffen zu
- Kuwait nimmt Flugbetrieb teilweise wieder auf
- Israel: «Feindliches Flugobjekt» abgefangen
- Iranischer Drohnenangriff trifft Flughafen in Kuwait – ein Toter
Quellen: Agenturen, SRF