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Krieg in Nahost Trump kann sich ein Treffen mit Chamenei vorstellen

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Netanjahu: Konflikt mit Iran nicht vorbei – Land aber geschwächt
  • Trump kann sich ein Treffen mit Chamenei vorstellen
  • Libanon meldet weitere Tote und Angriffe Israels
  • Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriff auf Kuwait
  • Weitere Hinrichtung im Iran
  • Über 60 Verletzte nach Angriff am Flughafen von Kuwait
  • Trump: Iran stimmt Verzicht auf Atomwaffen zu
  • Kuwait nimmt Flugbetrieb teilweise wieder auf
  • Israel: «Feindliches Flugobjekt» abgefangen
  • Iranischer Drohnenangriff trifft Flughafen in Kuwait – ein Toter

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 1.6.2026, 12:45 Uhr

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