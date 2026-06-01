Netanjahu: Konflikt mit Iran nicht vorbei – Land aber geschwächt

Trump kann sich ein Treffen mit Chamenei vorstellen

Libanon meldet weitere Tote und Angriffe Israels

Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriff auf Kuwait

Weitere Hinrichtung im Iran

Über 60 Verletzte nach Angriff am Flughafen von Kuwait

Trump: Iran stimmt Verzicht auf Atomwaffen zu

Kuwait nimmt Flugbetrieb teilweise wieder auf

Israel: «Feindliches Flugobjekt» abgefangen