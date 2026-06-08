Slowenien hebt Einreiseverbot für Netanjahu und Waffenembargo auf

Libanon: Sechs Tote bei israelischen Angriffen

Trump: Luft- und Bombenangriffe abgesagt

Libanon: Zehn Verletzte bei israelischem Angriff nahe Spital

Bericht: Übernahme der Insel Charg für USA schon länger ein Thema

Guterres fordert erneut diplomatische Lösung für Libanon

USA: Schäden durch Iran mit eingefrorenen Geldern begleichen

Trump: Verhandlungen mit dem Iran über ein Abkommen laufen

Trump droht Iran mit Angriffen und Kontrolle über Ölmarkt