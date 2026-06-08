- US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, die geplanten Angriffe gegen den Iran seien abgesagt. Grund sei, dass die Diskussionen mit dem Iran über ein Abkommen vorangekommen seien.
- Zudem drohte Trump mit der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg.
- Laut iranischen Berichten wurde die Strasse von Hormus nach Angriffen der USA für jegliche Schiffe gesperrt, die USA dementiert eine Sperrung der Meeresenge.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- Bericht: Übernahme der Insel Charg für USA schon länger ein Thema
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Quellen: Agenturen, SRF