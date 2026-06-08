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Krieg in Nahost Trump sagt für heute geplante Angriffe auf Iran ab

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Slowenien hebt Einreiseverbot für Netanjahu und Waffenembargo auf
  • Libanon: Sechs Tote bei israelischen Angriffen
  • Trump: Luft- und Bombenangriffe abgesagt
  • Libanon: Zehn Verletzte bei israelischem Angriff nahe Spital
  • Bericht: Übernahme der Insel Charg für USA schon länger ein Thema
  • Guterres fordert erneut diplomatische Lösung für Libanon
  • USA: Schäden durch Iran mit eingefrorenen Geldern begleichen
  • Trump: Verhandlungen mit dem Iran über ein Abkommen laufen
  • Trump droht Iran mit Angriffen und Kontrolle über Ölmarkt
  • Israel verweigert französischer Journalistin die Einreise

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau kompakt, 11.6.2026, 12:45 Uhr

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