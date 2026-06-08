- US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, die geplanten Angriffe gegen den Iran seien abgesagt. Grund sei, dass die Diskussionen mit dem Iran über ein Abkommen vorangekommen seien. Eine Einigung sei schon am Wochenende möglich. Doch Teheran relativiert.
- Zuvor hatte Trump mit harten Angriffen und der Übernahme der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Charg gedroht.
- Slowenien hat gemäss der Nachrichtenagentur STA das Einreiseverbot für Israels Premier Netanjahu aufgehoben. Zudem wurde das Waffenembargo gegen Israel beendet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump spricht von baldigem Abkommen – Iran relativiert
- Ultraorthodoxe legen Verkehr in Israel lahm
- Medien: Iran hindert Tanker an Fahrt durch Strasse von Hormus
- Israel: Zusicherung Trumps zu möglichem US-Iran-Deal
- Drei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
- Trump: Iran-Einigung vielleicht am Wochenende in Europa
- Bericht: Iran hat noch keine Absichtserklärung mit USA gebilligt
- Slowenien hebt Einreiseverbot für Netanjahu und Waffenembargo auf
- Libanon: Sechs Tote bei israelischen Angriffen
- Trump: Luft- und Bombenangriffe abgesagt
Quellen: Agenturen, SRF