 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in Nahost Trump verlängert Ultimatum an Iran um fünf Tage

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Trump verschiebt Angriffe auf Energieinfrastruktur
  • SMI verliert bis vor dem Mittag fast 2 Prozent
  • Starmer sieht keine Bedrohung britischen Festlands durch Iran
  • Iran: «Überraschungen» warten auf den Feind
  • Hisbollah beansprucht mehr als 60 Angriffe in Israel für sich
  • Europäischer Gaspreis steigt deutlich
  • SMI eröffnet deutlich im Minus
  • Russland lehnt Blockade der Strasse von Hormus ab
  • Iran-Krieg drückt weiter auf die Börsenstimmung
  • Iran droht mit Vergeltungsangriffen auf Kraftwerke

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)