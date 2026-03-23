Trump verschiebt Angriffe auf Energieinfrastruktur

SMI verliert bis vor dem Mittag fast 2 Prozent

Starmer sieht keine Bedrohung britischen Festlands durch Iran

Iran: «Überraschungen» warten auf den Feind

Hisbollah beansprucht mehr als 60 Angriffe in Israel für sich

Europäischer Gaspreis steigt deutlich

SMI eröffnet deutlich im Minus

Russland lehnt Blockade der Strasse von Hormus ab

Iran-Krieg drückt weiter auf die Börsenstimmung