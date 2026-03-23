- In Teheran waren am Morgen heftige Explosionen zu hören. Israel hatte zuvor eine weitere starke Angriffswelle angekündigt.
- US-Präsident Donald Trump setzt dem Iran ein 48-stündiges Ultimatum zur Öffnung der Strasse von Hormus. Andernfalls würden die USA iranische Kraftwerke angreifen.
- Israels Ministerpräsident Netanjahu hat weitere Länder dazu gedrängt, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschliessen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Trump verschiebt Angriffe auf Energieinfrastruktur
- SMI verliert bis vor dem Mittag fast 2 Prozent
- Starmer sieht keine Bedrohung britischen Festlands durch Iran
- Iran: «Überraschungen» warten auf den Feind
- Hisbollah beansprucht mehr als 60 Angriffe in Israel für sich
- Europäischer Gaspreis steigt deutlich
- SMI eröffnet deutlich im Minus
- Russland lehnt Blockade der Strasse von Hormus ab
- Iran-Krieg drückt weiter auf die Börsenstimmung
- Iran droht mit Vergeltungsangriffen auf Kraftwerke
Quellen: Agenturen, SRF