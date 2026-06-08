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Krieg in Nahost Trump warnt vor Gefährdung des möglichen Iran-Abkommens

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Behörde: Mindestens sechs Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
  • Trump: Angriff gefährdet möglichen Frieden
  • Iran stellt geplantes Abkommen mit USA infrage
  • Israel greift nach Hisbollah-Attacke Vororte Beiruts an
  • Iran: Cyberangriff auf staatliche Banken
  • Israel: Hisbollah beschiesst Norden Israels
  • Katar bemüht sich in Teheran um Abkommen
  • USA wollen bei G7-Gipfel über weitere Iran-Schritte sprechen
  • Boote mit Palästina-Flaggen protestieren vor G7-Gipfel
  • Trump: Iran-Vereinbarung soll morgen unterzeichnet werden

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.6.2026, 19:30 Uhr

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