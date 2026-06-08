- Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif auf einen Rahmen für ein Friedensabkommen geeinigt. Der Iran bleibt abwartend.
- Um die Vereinbarung zum Abschluss zu bringen, sind katarische Unterhändler heute Morgen einem Insider zufolge nach Teheran geflogen.
- US-Präsident Trump warnt Israel und Iran vor Schritten, die das mögliche Abkommen gefährden könnten.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Behörde: Mindestens sechs Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
- Trump: Angriff gefährdet möglichen Frieden
- Iran stellt geplantes Abkommen mit USA infrage
- Israel greift nach Hisbollah-Attacke Vororte Beiruts an
- Iran: Cyberangriff auf staatliche Banken
- Israel: Hisbollah beschiesst Norden Israels
- Katar bemüht sich in Teheran um Abkommen
- USA wollen bei G7-Gipfel über weitere Iran-Schritte sprechen
- Boote mit Palästina-Flaggen protestieren vor G7-Gipfel
- Trump: Iran-Vereinbarung soll morgen unterzeichnet werden
Quellen: Agenturen, SRF