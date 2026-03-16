OECD rät von Tankrabatt ab – Lieber Hilfen für ärmere Haushalte

China: Konfliktparteien sollen stabile Ölversorgung sicherstellen

Offenbar keine Engpässe bei Irans Raketen-Produktion

Mit Tempolimit und Homeoffice gegen die Energiekrise

EU-Staaten wollen auf Migrationskrise vorbereitet sein

EU knüpft Hilfe in der Strasse von Hormus an Bedingungen

Vereinigte Arabische Emirate zerschlagen Hisbollah-Netzwerk

Mehrere Golfstaaten melden nächtliche Angriffe

Israel: Neue Angriffswelle im ganzen Iran