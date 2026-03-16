Mit Tempolimit und Homeoffice gegen die Energiekrise

EU-Staaten wollen auf Migrationskrise vorbereitet sein

EU knüpft Hilfe in der Strasse von Hormus an Bedingungen

Vereinigte Arabische Emirate zerschlagen Hisbollah-Netzwerk

Mehrere Golfstaaten melden nächtliche Angriffe

Israel: Neue Angriffswelle im ganzen Iran

UNO-Schifffahrtsorganisation arbeitet an Evakuierungsplänen

EU-Staaten fordern Ende gegenseitiger Angriffe auf Energieanlagen

Künstliche Intelligenz im Krieg: Präzision oder Risiko?