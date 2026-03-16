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Krieg in Nahost UNO plant Evakuierungspläne für Strasse von Hormus

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Themen in diesem Newsticker

  • Mit Tempolimit und Homeoffice gegen die Energiekrise
  • EU-Staaten wollen auf Migrationskrise vorbereitet sein
  • EU knüpft Hilfe in der Strasse von Hormus an Bedingungen
  • Vereinigte Arabische Emirate zerschlagen Hisbollah-Netzwerk
  • Mehrere Golfstaaten melden nächtliche Angriffe
  • Israel: Neue Angriffswelle im ganzen Iran
  • UNO-Schifffahrtsorganisation arbeitet an Evakuierungsplänen
  • EU-Staaten fordern Ende gegenseitiger Angriffe auf Energieanlagen
  • Künstliche Intelligenz im Krieg: Präzision oder Risiko?
  • IATA-Chef: Nahost-Krieg treibt Preise für Flugtickets in die Höhe

10vor10, 19.3.2026, 21:50 Uhr

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