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Krieg in Nahost US-Angriffe auf Iran abgesagt – Trump spricht von baldigem Deal

Autor: 

08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump spricht von baldigem Abkommen – Iran relativiert
  • Ultraorthodoxe legen Verkehr in Israel lahm
  • Medien: Iran hindert Tanker an Fahrt durch Strasse von Hormus
  • Israel: Zusicherung Trumps zu möglichem US-Iran-Deal
  • Drei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
  • Trump: Iran-Einigung vielleicht am Wochenende in Europa
  • Bericht: Iran hat noch keine Absichtserklärung mit USA gebilligt
  • Slowenien hebt Einreiseverbot für Netanjahu und Waffenembargo auf
  • Libanon: Sechs Tote bei israelischen Angriffen
  • Trump: Luft- und Bombenangriffe abgesagt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.6.2026, 19:30 Uhr

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