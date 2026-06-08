Trump spricht von baldigem Abkommen – Iran relativiert

Ultraorthodoxe legen Verkehr in Israel lahm

Medien: Iran hindert Tanker an Fahrt durch Strasse von Hormus

Israel: Zusicherung Trumps zu möglichem US-Iran-Deal

Drei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Trump: Iran-Einigung vielleicht am Wochenende in Europa

Bericht: Iran hat noch keine Absichtserklärung mit USA gebilligt

Slowenien hebt Einreiseverbot für Netanjahu und Waffenembargo auf

Libanon: Sechs Tote bei israelischen Angriffen