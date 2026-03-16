KI-Propaganda im Iran-Krieg

Iran: Luftwaffenstützpunkte in Emiraten und Kuwait angegriffen

Grossbritannien lehnt Angriffe von Zypern-Stützpunkten aus ab

US-Militär: Bereits gut 8000 iranische Ziele angegriffen

Mehrere Verletzte nach Raketeneinschlag in Israel

Mehrere Länder fordern Ende der Blockade der Strasse von Hormus

Irans Revolutionsgarden kündigen neue Strategien an

Russland verurteilt Angriff auf die iranische Anlage in Natans

Irak: Iran liefert wieder Gas