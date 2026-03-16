- Dem US-Militär zufolge sind bei der mittlerweile dreiwöchigen Offensive gegen den Iran mehr als 8000 Ziele angegriffen worden.
- Die USA und Israel haben nach iranischen Angaben die Urananreicherungsanlage in Natans angegriffen. Dabei sei keine Radioaktivität ausgetreten.
- Bei einem iranischen Raketenangriff auf Israel am frühen Abend sind in der Stadt Dimona nach Angaben des Rettungsdienstes mindestens 20 Menschen verletzt worden.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- KI-Propaganda im Iran-Krieg
- Iran: Luftwaffenstützpunkte in Emiraten und Kuwait angegriffen
- Grossbritannien lehnt Angriffe von Zypern-Stützpunkten aus ab
- US-Militär: Bereits gut 8000 iranische Ziele angegriffen
- Mehrere Verletzte nach Raketeneinschlag in Israel
- Mehrere Länder fordern Ende der Blockade der Strasse von Hormus
- Irans Revolutionsgarden kündigen neue Strategien an
- Russland verurteilt Angriff auf die iranische Anlage in Natans
- Irak: Iran liefert wieder Gas
- Indischer Ministerpräsident spricht mit iranischem Präsidenten