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Krieg in Nahost US-Repräsentantenhaus stimmt für Resolution gegen den Iran-Krieg

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • USA: Libanon und Israel erneuern Waffenruhe
  • US-Repräsentantenhaus stimmt für Stopp des Iran-Kriegs
  • Flughafenterminal in Kuwait schwer beschädigt
  • Trump deutet an, dass es Fortschritte mit dem Iran geben könnte
  • Iran warnt vor feindseligen Akten
  • Netanjahu: Konflikt mit Iran nicht vorbei – Land aber geschwächt
  • Trump kann sich ein Treffen mit Chamenei vorstellen
  • Libanon meldet weitere Tote und Angriffe Israels
  • Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriff auf Kuwait
  • Weitere Hinrichtung im Iran

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 3.6.2026, 12:45 Uhr

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