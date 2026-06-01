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Krieg in Nahost USA/Iran: gegenseitige Angriffe +++ Flughafen in Kuwait getroffen

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Iranischer Drohnenangriff trifft Flughafen in Kuwait
  • US-Militär: Weitere Angriffswelle aus dem Iran abgewehrt
  • USA: «Selbstverteidigungsschlag» auf Insel Qeshm
  • Drohnen und Raketen über Kuwait – Alarm in Bahrain
  • USA schiessen Rakete auf Tanker vor iranischer Insel Charg
  • Netanjahu: Sturz der iranischen Regierung bleibt Ziel
  • Trump: Gespräche mit dem Iran laufen ununterbrochen weiter
  • Libanon: Vorbereitungsgespräche mit Israel
  • Netanjahus Berater wird Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad
  • Rubio: Iran verhandlungsbereit über Atomprogramm

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 1.6.2026, 12:45 Uhr

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