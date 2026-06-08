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Krieg in Nahost USA und Iran einigen sich auf Abkommen

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08.06.2026, 06:36

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Themen in diesem Newsticker

  • Donald Trump bestätigt Iran-Abkommen
  • Pakistan: USA und Iran einigen sich auf Friedensabkommen
  • Irans Präsident verteidigt Verhandlungsteam gegen Kritiker
  • Trump wütend auf Israel wegen Libanon-Angriff
  • Behörde: Mindestens sechs Tote bei israelischen Angriffen in Gaza
  • Trump: Angriff gefährdet möglichen Frieden
  • Iran stellt geplantes Abkommen mit USA infrage
  • Israel greift nach Hisbollah-Attacke Vororte Beiruts an
  • Iran: Cyberangriff auf staatliche Banken
  • Israel: Hisbollah beschiesst Norden Israels

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.6.2026, 19:30 Uhr

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