- Der Iran hat auf US-Vergeltungsschläge mit Drohnen- und Raketenangriffen auf Bahrain, Kuwait und Jordanien reagiert.
- Zuvor griffen die USA iranische Luftabwehr- und Radarsysteme in der Region um die Strasse von Hormus an.
- US-Präsident Donald Trump wirft dem Iran vor, in der Nacht auf Dienstag einen US-Kampfhelikopter abgeschossen zu haben. Er droht mit einer Reaktion.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran greift Ziele in Bahrain, Kuwait und Jordanien an
- Iran greift US-Flotte in Bahrain mit Drohnen an
- Iran droht nach US-Angriffen mit Vergeltung
- USA greifen iranische Luftabwehrsysteme an
- USA starten Vergeltungsangriffe gegen den Iran
- Israelischer TV-Sender: Netanjahu zu Alleingang gegen Iran bereit
- Nach Helikopterabsturz: Iran warnt vor «ständigem Risiko»
- Trump wirft Iran Abschuss von Helikopter vor
- Iran meldet drei Tote nach israelischen Angriffen vom Montag
- Iran beschlagnahmt Vermögen von Kritikern
Quellen: Agenturen, SRF