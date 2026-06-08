- Die USA und der Iran haben sich nach Angaben des pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif auf einen Rahmen für ein Friedensabkommen geeinigt.
- Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump dem Iran vorgeworfen, Falschinformationen über mögliche Verabredungen mit den USA zu verbreiten.
- Trump hat mitgeteilt, die geplanten Angriffe gegen den Iran seien abgesagt. Grund sei, dass die Diskussionen mit dem Iran über ein Abkommen vorangekommen seien. Eine Einigung sei schon am Wochenende möglich.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Elektronische Unterzeichnung in nächsten 24 Stunden möglich
- Iran plant Beisetzung von Chamenei am 9. Juli
- Das ist über den Stand der Verhandlungen bekannt
- Israel ordnet Evakuierung von 20 Orten im Südlibanon an
- US-Militär: Iranische Drohnenangriffe bei Hormus abgewehrt
- Iran will Verwaltung der Strasse von Hormus neu regeln
- Iranischer Aussenminister: Israel will US-Abkommen sabotieren
- Schweiz bietet sich als Gastgeber für Abkommen an
- Pakistan: Iran und USA haben sich über Abkommen verständigt
- Iran meldet nahenden Abschluss eines Abkommens
Quellen: Agenturen, SRF