Iran holt US-Kampfjet vom Himmel: Bei der ersten Maschine handelt es sich um ein US-Flugzeug des Typs F-15. Dieser Abschuss wurde von den USA bestätigt. An Bord der F-15 befanden sich gemäss US-Medien zwei Personen – eine konnte laut Angaben der USA und Israels auf iranischem Boden geborgen werden, ein weiteres Crewmitglied wurde vermisst. Am Sonntagmorgen erklärte US-Präsident Donald Trump, dass der Soldat gefunden wurde.

Legende: Eine Maschine des Typs F-15. Keystone/ABIR SULTAN

Zweiter Kampfjet abgestürzt: Das zweite Flugzeug, eine Maschine vom Typ A-10 Warthog, ist in der Nähe des persischen Golfs abgestürzt. Der Pilot des Flugzeugs schaffte es, mehreren US-Medien zufolge, seine beschädigte Maschine in den Luftraum Kuwaits zu steuern und sich in Sicherheit zu bringen. Wie die Sender NBC News und CBS News unter Berufung auf US-Beamte berichteten, unterstützte die Maschine eine Such- und Rettungsmission für den abgeschossenen F-15E-Kampfjet. Nach Informationen von NBC News und der «Washington Post» traf der Iran auch zwei Black-Hawk-Helikopter, die ebenfalls an der Rettungsmission beteiligt gewesen seien. Soldaten seien verletzt worden, konnten sich aber in Sicherheit bringen, hiess es.

Legende: Die A-10 Thunderbolt II des Herstellers Fairchild-Republic – unter den Piloten auch «Warthog» (Warzenschwein) genannt – ist das Erdkampfflugzeug der US-Luftstreitkräfte. Imago / Brett Johnson

Was sagen die USA? Die USA hielten sich nach den Rückschlägen zunächst bedeckt. Der Pilot der Maschine vom Typ F-15E konnte übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dem Absturz gerettet werden. Auf die Frage, was er tun würde, falls das noch gesuchte andere Crewmitglied von Iranern gefangengenommen oder verletzt werden sollte, sagte US-Präsident Donald Trump laut der britischen Zeitung «The Independent» in einem Telefoninterview: «Nun, das kann ich nicht kommentieren, weil – wir hoffen, dass das nicht passieren wird.» Etwaige Gespräche mit dem Iran sieht Trump durch den Absturz des Kampfjets NBC News zufolge nicht beeinflusst.

Wo ist das vermisste Crewmitglied? Das vermisste Besatzungsmitglied soll der Waffensystemoffizier gewesen sein; dieser sitzt in der Regel auf dem hinteren Sitz im Cockpit. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim hingegen hatte am Freitag berichtet, ein amerikanischer Pilot, der sich mit einem Schleudersitz gerettet habe, sei gefangen genommen worden, während der staatliche Rundfunk meinte, das Schicksal der beiden US-Piloten sei unklar. Ausserdem rief er die Bevölkerung in den betroffenen Provinzen auf, nach den Piloten zu suchen, mit Aussicht auf eine Belohnung. Unabhängig überprüft werden konnten diese Angaben nicht.

Was bedeutet das? Es ist der erste Verlust von US-Kampfjets im Iran seit Kriegsbeginn Ende Februar. Die Vorfälle stellen eine weitere Eskalation des von den USA und Israel begonnenen Krieges dar und zeigen: Der Iran ist immer noch dazu in der Lage, den Angreifern gefährlich zu werden. Präsident Trump setzt das unter Druck. Er und seine Administration hatten zuletzt den Eindruck erweckt, dass US-Flugzeuge in Irans Luftraum keine Angriffe mehr fürchten mussten. Die USA hätten die Lufthoheit erlangt, hiess es. Einer Expertin zufolge ist die Suche nach dem Piloten für die USA eine «kritische Mission», die die Haltung der US-Bevölkerung zum Krieg massgeblich beeinflussen könnte. Sollte der Iran das Besatzungsmitglied zuerst finden, wäre das «ein grosser Gewinn» für Teheran, sagte Laurel Rapp, Direktorin des Nordamerika-Programms der Denkfabrik Chatham House, der BBC. Der Iran hätte dann «ein sehr starkes Druckmittel».