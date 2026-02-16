- US-Präsident Donald Trump hat die erste Sitzung seines neu geschaffenen «Friedensrats» («Board of Peace») in Washington abgehalten. Dabei kündigte er Milliardenhilfen für den Gazastreifen an.
- Fünf Staaten haben laut US-Präsident Donald Trump zugesagt, Soldaten nach Gaza zu entsenden, um den Frieden in der Region zu sichern.
- Die Schweiz nimmt als Beobachterin an der ersten Sitzung des «Friedensrats» in Washington teil. Man nehme teil, weil bei dem Treffen der Gazastreifen im Fokus stehe, so das Aussendepartement.
Themen in diesem Newsticker
- Westjordanland: 19-Jähriger offenbar von Siedler erschossen
- Netanjahu: Kein Gaza-Wiederaufbau ohne Hamas-Entwaffnung
- Anwärter für neue palästinensische Übergangspolizei gesucht
- Trump: Fünf Länder werden Soldaten nach Gaza schicken
- Trump kündigt Milliardenhilfen für den Gazastreifen an
- Trump: Wohl keine Entsendung von Soldaten zu Kämpfen nötig
- Frankreich rügt EU-Kommission wegen Teilnahme an «Friedensrat»
- Trump eröffnet erste Sitzung des «Friedensrats»
- Medien: «Friedensrat» plant Basis für 5000 Soldaten in Gaza
- Israel greift erneut Ziele im Libanon an
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF