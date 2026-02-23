- Arabische und muslimische Staaten haben empört auf Aussagen des US-Botschafters in Israel, Mike Huckabee, reagiert, wonach der jüdische Staat ein biblisches Recht auf weite Teile des Nahen Ostens habe.
- Laut einer Studie der Fachzeitschrift «The Lancet Global Health» sind in den ersten 15 Monaten des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen mehr als 75'000 Palästinenser getötet worden.
- Bei israelischen Angriffen im libanesischen Bekaa-Tal und auf das grösste Palästinenser-Flüchtlingslager im Libanon sind laut Sicherheitskreisen acht Menschen getötet worden. Ein hochrangiger Hisbollah-Kommandant kam ums Leben.
Themen in diesem Newsticker
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF