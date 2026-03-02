- Israels Oberstes Gericht hat das Verbot von 37 Hilfsorganisationen im Gazastreifen und Westjordanland vorläufig ausgesetzt.
- Die USA erlauben nicht dringend benötigtem Botschaftspersonal und deren Angehörigen die Ausreise aus Israel wegen Sicherheitsrisiken. Weitere Reisebeschränkungen könnten folgen.
- Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat die Sorge geäussert, dass Israel in den Palästinensergebieten möglicherweise einen «dauerhaften demografischen Wandel» anstrebt.
- Weitere Berichte zur Lage im Nahen Osten gibt es auf der Übersichtsseite zum Nahost-Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Das sind die Geschehnisse vom Wochenende im Nahost-Konflikt
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF