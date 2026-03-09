- Dieser Ticker wird geschlossen. Weitere Berichte zur Lage im Nahen Osten gibt es auf der Übersichtsseite zum Nahost-Konflikt.
- Die libanesische Hisbollah-Miliz hat am Mittwochabend israelischen Armeeangaben zufolge Dutzende Raketen auf Nordisrael gefeuert.
- Die Europäische Union will den Libanon mit 100 Millionen Euro an humanitärer Hilfe unterstützen.
- Im Libanon wurden durch Angriffe des südlichen Nachbarn Israel nach offiziellen Angaben bisher nahezu 760'000 Menschen vertrieben.
Themen in diesem Newsticker
- Newsticker abgeschlossen
- Hisbollah feuert Dutzende Raketen auf Nordisrael
- Ministerium: Erneut Dutzende Tote im Libanon
- Israelischer Evakuierungsbefehl für südliche Vororte Beiruts
- Macron fordert Ende der Gewalt im Libanon
- EU sagt Libanon 100 Millionen Euro an humanitärer Hilfe zu
- Hamas wünscht Ajatollah Motschtaba Chamenei «viel Erfolg»
- Spanien beruft seine Botschafterin in Israel ab
- Libanon: Fast 760'000 Vertriebene durch Israels Angriffe
- Satellitenstation in Israel von Hisbollah-Rakete getroffen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF