- Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes mindestens 32 Menschen getötet worden.
- Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wird israelischen Angaben zufolge diesen Sonntag wieder begrenzt für den Personenverkehr geöffnet.
- Die israelische Armee hat laut Medienberichten erstmals mitgeteilt, dass im Gaza-Krieg rund 70'000 Palästinenser getötet wurden. Die Hamas hatte zuvor ähnliche Zahlen angegeben.
- Zahl der Toten bei Luftangriffen im Gazastreifen steigt auf 32
- Palästinensische Behörde: Tote bei Luftangriffen im Gazastreifen
- USA genehmigen Rüstungsgeschäfte mit Israel
- Israel kündigt Teilöffnung des Grenzübergangs Rafah an
- Hamas fordert sofortige Öffnung des Grenzübergangs Rafah
- Israels Armee spricht erstmals von rund 70'000 Toten in Gaza
- US-Sondergesandter Witkoff: Hamas hat keine Wahl
- Israel übergibt Leichen von 15 Palästinensern nach Gaza
- Gaza: Zwei Tote durch israelische Streitkräfte
- Israelische Delegation in Kairo zu Gesprächen über Gaza
