Auch wenn die Hisbollah dementiert, für den jüngsten Raketenbeschuss verantwortlich zu sein: Die neusten Ereignisse stellen die sowieso schon fragile Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah weiter auf die Probe.

Diese Waffenruhe ist zunehmend mehr Wunsch, denn Realität: Die israelische Armee fliegt trotz Waffenruhe fast täglich Angriffe im Libanon – auf Hisbollah-Ziele, wie sie sagt. Zudem besetzen israelische Soldaten weiterhin fünf Orte im Süden des Landes – obwohl sich Israel längst hätte aus dem Libanon zurückziehen müssen.

Die Hisbollah auf der anderen Seite ist nach dem Krieg stark geschwächt, weigert sich aber, ihre Waffen abzugeben. UNO-Friedenstruppen haben im Südlibanon in den ersten Wochen des Abkommens über hundert Hisbollah-Waffenlager entdeckt. Dazu kommt, dass die libanesische Armee, welche im Süden des Landes für Ruhe und Ordnung sorgen sollte, nach jahrelanger Wirtschaftskrise längst nicht so einsatzfähig ist, wie sie das sein sollte. Eine vertrackte Situation: Eine rasche Lösung ist nicht in Sicht – und so steigt die Gefahr einer erneuten militärischen Eskalation.

SRF-Nahostkorrespondenten Anita Bünter und Jonas Bischoff