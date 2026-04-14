Showdown an der Strasse von Hormus: Wer hat die besseren Karten?

Seit Montagnachmittag gilt eine US-Blockade der Strasse von Hormus. Damit will Präsident Trump den Verhandlungsdruck auf den Iran erhöhen. Der Marine-Experte Jeremy Stöhs über die Chancen und Risiken des Unterfangens.

Jeremy Stöhs Marine-Experte, Universität Kiel Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Jeremy Stöhs forscht in der Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel.

SRF News: Wie wollen die USA die Blockade konkret durchsetzen?

Jeremy Stöhs: Die Faktenlage ist undurchsichtig. Klar ist: Zwei US-Zerstörer haben die Strasse von Hormus durchfahren, weitere Kräfte der US Navy halten sich in der Nähe auf. Wir beobachten aber kein Stoppen, Aufbringen und Kontrollieren ziviler Schifffahrt durch die Amerikaner, was bei so einem Vorgehen eigentlich üblich wäre. Die vermeintliche Blockade wurde jedoch gerade erst ausgerufen. Dazu kommt, dass ohnehin nur wenige Schiffe durch die Strasse von Hormus fahren.

Das Ziel der US-Blockade der Meerenge Box aufklappen Box zuklappen Seit Montagnachmittag gilt eine US-amerikanische Blockade der Strasse von Hormus: Sie richte sich unparteiisch gegen Schiffe aller Nationen, die iranische Häfen und Küstengebiete am Persischen Golf und am Golf von Oman anliefen oder verliessen, so das zuständige US-Kommando. Bisher ist fraglich, ob mit der Blockade tatsächlich sämtliche Schiffe an der Passage durch Hormus gehindert werden können, um iranische Häfen zu erreichen oder von iranischen Häfen auf das offene Meer des Indischen Ozeans zu gelangen. Für den Fall, dass dies geschehen würde, hat das iranische Regime mit Angriffen auf Häfen in der Golfregion gedroht.

Die USA haben ihre Schiffe noch nicht direkt in der Meerenge positioniert?

Nein, das ist eine wesentliche Herausforderung. Es ist schwieriger, diese Meerenge zu öffnen, als sie selber zu kontrollieren. Der Iran verfügt noch immer über das Potenzial für Angriffe auf die zivile Schifffahrt. Deswegen meidet diese den gefährlichen Weg durch die Mitte der Meeresenge weiterhin.

Gewisse Schiffe fahren durch die Mautstationen der Iraner im Norden durch. Dafür bezahlen sie bis zu zwei Millionen US-Dollar. Die Blockade der Amerikaner zielt darauf ab, diesen Schiffsverkehr zu unterbinden. Das ist allerdings alles noch relativ vage.

Die US-Regierung behauptet, man habe die iranische Marine und Luftwaffe weitgehend ausgeschaltet. Welche Mittel hat der Iran noch, um eine US-Blockade der Meerenge zu verhindern oder zu brechen?

Auf taktischer und operativer Ebene haben die USA und Israel unglaublich viele Ziele in sehr kurzer Zeit zerstört. Nach wie vor können sie die iranischen Kommando- und Kontrollfähigkeiten aber nicht unterbinden. Der Iran hat weiterhin die Möglichkeit, von Land auf See zu wirken – sei es mit Drohnen, ballistischen Raketen oder Marschflugkörpern.

Schon allein die Möglichkeit, dass Minen ausgebracht wurden, reicht, um eine Durchfahrt zu verhindern.

Solange diese Gefahr gegeben ist, besteht nicht nur für die zivile Schifffahrt ein hohes Risiko, sondern auch für militärische Einheiten, die sich in dieses Nadelöhr hineinbegeben. Zudem gibt es seit einigen Wochen Berichte, dass Minen ausgebracht worden sein sollen. Sollte sich das bestätigen, wäre das eine grosse Gefahr für jegliche Durchfahrt.

Legende: Mit der Blockade wollen die USA verhindern, dass der Iran weiterhin Einnahmen aus dem Ölgeschäft generieren kann. Bild: Der Zerstörer USS Frank. E Peterson Jr., der am Wochenende die Meerenge durchquert hat. Keystone / Christian Bibler / US Navy (Archiv)

Gibt es betreffend Minen gesicherte Informationen, kennt man etwa deren Anzahl und Standorte?

Nein. Was die vermeintliche Ausbringung von Minen betrifft, bin ich sehr skeptisch. Mir liegen zu wenige Anzeichen dafür vor, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Es gibt unterschiedliche Meldungen, die aber alle nicht unabhängig überprüfbar sind. Noch meiden die Schiffe die «rote Bahn» in der Mitte der Strasse von Hormus – also die Zone, in der diese Minen vermeintlich ausgebracht worden sind. Aber allein die Möglichkeit reicht, um eine Durchfahrt zu verhindern.

Welche Mittel hat Trump, um zu erreichen, dass der Schiffsverkehr durch die Meerenge wieder frei zirkulieren kann?

Er hat Mittel zur Eskalation. So kann er die Waffenruhe aufkündigen und gemeinsam mit Israel wieder zu einer grösseren Luftkampagne zurückkehren. Die USA könnten auch Bodentruppen einsetzen – wobei sie das verhindern wollen. Darüber hinaus können sie mit maritimen Einheiten auf die Meerenge zufahren, um dort wirken zu können. All das ist aber mit hohem Risiko verbunden – und das weiss Trump. Mit der Blockade will er wohl eine Verhandlungsmasse für künftige Gespräche schaffen.

Das Gespräch führte Matthias Kündig.