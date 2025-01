Zwischen Israel und der Hamas ist eine Feuerpause im Gazastreifen vereinbart worden.

Vereinbart wurde auch eine Freilassung von israelischen Geiseln im Gazastreifen.

Das berichten israelische Medien und Nachrichtenagenturen gemäss Personen im Umfeld der Verhandlungsdelegationen.

Eine offizielle Bestätigung der Vereinbarung werde in den kommenden Stunden erwartet, hiess es. Das katarische Aussenministerium, das monatelang gemeinsam mit Ägypten und den USA als Vermittler tätig war, will anlässlich einer Medienkonferenz über die Verhandlungen berichten. Das Aussenministerium postete auf X einen Link zu einer Live-Übertragung. Eine Uhrzeit nannte das Ministerium nicht.

Zuvor hatte es gemäss Medienberichten bei den indirekten Verhandlungen in Katar noch Unstimmigkeiten gegeben. Dabei seien neue Forderungen gestellt worden.

«Auf grossen Druck von Trump zurückzuführen» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Anna Trechsel beobachtet für die Auslandredaktion die Geschehnisse in Israel und Palästina. SRF/Gian Vaitl Kurzeinschätzung von Auslandredaktorin Anna Trechsel: «Das Abkommen entspricht in etwa jenem Vorschlag für eine Waffenruhe, der bereits im Mai vorlag. Dass sich Israel und die Hamas jedoch erst heute einig wurden, ist auf den grossen Druck zurückzuführen, den der künftige US-Präsident Donald Trump ausgeübt hat. Über Gaza werde «die Hölle losbrechen», wenn die Geiseln der Hamas nicht vor seinem Amtsantritt als US-Präsident am kommenden Montag freigelassen würden. Dieser Druck hat nun offenbar Wirkung gezeigt. Beide Seiten haben Zugeständnisse gemacht: Israel verzichtet auf das Kriegsziel, das von Beginn an als völlig unrealistisch galt, nämlich die vollständige Ausmerzung der islamistischen Hamas in Gaza. Diese wiederum hatte stets gefordert, sie werde nur Geiseln freilassen, wenn der Krieg gestoppt werde. Das ist nun nicht der Fall – es gibt zunächst nur eine vorläufige Waffenruhe.»

Für die USA seien sowohl die Regierung des scheidenden Präsidenten Joe Biden als auch die seines Nachfolgers Donald Trump stark involviert gewesen, sagte der Sprecher des katarischen Aussenministeriums, Madschid al-Ansari, vor dem Bekanntwerden der Waffenruhe.

Die Zustimmung wurde bei den Vermittlern in Katar hinterlegt. Dies sei geschehen, nachdem Israel, wie verlangt, Pläne für einen Truppenabzug vorgelegt habe, hiess es aus Kreisen der Hamas in Katar. Alle palästinensischen Fraktionen hätten demnach den Vorschlag akzeptiert.

Legende: Ein bewaffneter Palästinenser in Chan Yunis im Gazastreifen, nachdem die Meldung über eine Feuerpause zwischen der Hamas und Israel um die Welt gegangen ist. EPA/HAITHAM IMAD

Auch Israels Unterhändler hätten dem Plan bereits zugestimmt. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte aber am Nachmittag noch mitgeteilt, dass die Hamas bislang keine Antwort gegeben habe.

Etappierte Geiselbefreiung

Laut der Vereinbarung soll nach Angaben von Insidern die Hamas zunächst 33 israelische Geiseln freilassen, darunter alle Frauen, Kinder und Männer über 50. Die Hamas werde zuerst weibliche Geiseln und Soldatinnen sowie Minderjährige freilassen, danach Männer über 50 Jahre.

Im Gegenzug werde Israel für jede zivile Geisel 30 palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen. Für jede israelische Soldatin, die in der Gewalt der Hamas sei, würden 50 palästinensische Gefangene freikommen. Insgesamt halten die Hamas noch rund 100 Geiseln im Gazastreifen fest.

Ein mit den Verhandlungen vertrauter Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass zudem eine sechswöchige Waffenruhe vorgesehen sei. Das israelische Militär würde sich dann schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen.

Auch Donald Trump meldet Vereinbarung

Auch der designierte US-Präsident Donald Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit, dass es eine «Einigung für die Geiseln im Nahen Osten» gebe. «Sie werden in Kürze freigelassen.» Trump hatte der Hamas in den vergangenen Wochen gedroht. Im Nahen Osten würde «die Hölle losbrechen», wenn die Geiseln nicht bis zu seiner Amtseinführung am kommenden Montag zurück seien, sagte er in einer Medienkonferenz.

Die Vereinbarung einer Waffenruhe ist laut dem türkischen Aussenminister Hakan Fidan ein wichtiger Schritt für die Stabilität in der gesamten Region. Die Türkei werde sich weiterhin für eine Zweistaatenlösung einsetzen.

