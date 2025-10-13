Die Terrororganisation Hamas hat Israel 20 lebende Geiseln übergeben.

In Tel Aviv haben sich Tausende Menschen versammelt und die Rückkehr der Verschleppten bejubelt.

Die Übergabe ist Teil der ersten Phase der in der vergangenen Woche getroffenen Waffenruhe-Vereinbarung.

Die ersten der verbliebenen israelischen Geiseln im Gazastreifen hat die Hamas am Montagmorgen um 8 Uhr Ortszeit (7 Uhr MESZ) übergeben. 13 weitere Verschleppte gelangten um 10 Uhr Ortszeit (9 Uhr MESZ) zurück nach Israel. Übergabe und Transport zwischen Hamas und Israel übernahm das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).

Laut Medienberichten waren die Geiseln der ersten Übergabe in gutem Zustand. Alle hätten sich aus eigener Kraft in die Autos begeben können. Nach dem Transport hat das Rote Kreuz die Verschleppten dem israelischen Militär übergeben.

Auf dem «Platz der Geiseln» im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv brach am Morgen nach Berichten zur Übergabe der ersten Geiseln an das IKRK unter Tausenden der dort versammelten Menschen Jubel aus.

Banges, aber freudiges Hoffen und Warten auf die Ankunft der letzten 20 noch lebenden Geiseln in Tel Aviv.

Emotionale Szenen auf dem «Platz der Geiseln» in Tel Aviv.

Israelis erwarten im israelischen Ort Reim die Ankunft der Geiseln. Auf dem dortigen Militärstützpunkt wurden die ersten Geiseln in Empfang genommen.

In Autos des Roten Kreuzes werden die ersten der noch lebenden Geiseln aus dem Gazastreifen gebracht.

Ein Konvoi mit freigelassenen Geiseln, die seit dem 7. Oktober 2023 in Gaza festgehalten worden waren, kommt in Reim, dem Ort der Übergabe, an.

Getrennt in Geiselhaft, jetzt das erste Wiedersehen: Nach zwei Jahren in der Gewalt der Hamas können sich die Deutsch-Israelis Gali und Ziv Berman wieder in die Arme nehmen.

Auch über 1900 palästinensische Gefangene werden freigelassen. Viele von ihnen wurden im Ofer-Militärgefängnis in Jerusalem festgehalten. In Gaza kam etwa ein Dutzend maskierte und bewaffnete Mitglieder der Hamas im Nasser-Krankenhaus an, wo eine Bühne und Stühle aufgestellt worden waren, um die zurückkehrenden Gefangenen zu empfangen.

Premierminister Benjamin Netanjahu begrüsst den US-Präsidenten bei der Ankunft in Tel Aviv. Trump wird heute die Angehörigen der Geiseln treffen und eine Rede vor dem israelischen Parlament halten.

Der Krieg sei zu Ende, sagte US-Präsident Donald Trump an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Israel zu Journalisten. Hier zu sehen vor seinem Abflug nach Israel.

Trump auf der Kippah: Die Popularität des US-Präsidenten in Israel ist gross. Trump gilt als Architekt dieses Deals. Er hatte die Einigung durch Druck auf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie auf die Hamas vermittelt - unterstützt von Katar, Ägypten und der Türkei.

Im Militärlager Reim am Rande des Gazastreifens soll es ein erstes Wiedersehen mit Angehörigen, eine medizinische Untersuchung und die Möglichkeit zum Duschen und zu einem Kleiderwechsel geben. Danach sollen die Geiseln zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser geflogen werden. Man werde sie und ihre Familien während des gesamten Aufnahme- und Rehabilitationsprozesses begleiten, teilte die israelische Regierung mit.

Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann.