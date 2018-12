Vom Aussenministertreffen der westlichen Militärallianz waren Antworten an die Adresse Russlands erwartet worden. Laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat man diese tatsächlich geliefert: Das Treffen im Nato-Hauptquartier in Brüssel an sich sei bereits eine wichtige Botschaft an Moskau.

Ukraine erhält nicht mehr Hilfe

Anders als die meisten Beobachter erwartet hatten, erfolgte sie allerdings ausschliesslich mündlich und nicht mal ansatzweise militärisch. Zwar wurde der ukrainische Aussenminister als Bittsteller empfangen, doch er musste mit leeren Händen wieder gehen: Weder kriegt sein Land mehr Waffenhilfe, noch ist die Nato bereit, die Forderung nach zusätzlichen Kriegsschiffen zur Unterstützung der Ukraine im Konflikt um das Asowsche Meer zu entsenden.

Die Nato tue bereits viel, unterstreicht Stoltenberg. Man unterstütze die Ukraine in mancherlei Hinsicht, in der Ausbildung, im Nachrichtendienst, bei der Cyberabwehr und mit Luftpolizeieinsätzen. Doch mehr ist momentan nicht vorgesehen, nicht mal eine symbolische Massnahme. Die Solidaritätsbekundung bleibt also rein verbal.

Legende: Kritische Worte an die Adresse Moskaus müssen genügen: US-Aussenminister Pompeo und Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Reuters

Umstrittene Mittelstrecken-Atomraketen

Ganz ähnlich tönt es beim anderen grossen Streitthema, beim Verbotsabkommen über atomare Mittelstreckenwaffen in Europa. Seit Jahren verletze Russland dieses Abkommen, sagt US-Aussenminister Mike Pompeo. Und erstmals pflichten ihm die übrigen Aussenminister der Nato-Staaten entschieden bei.

Die Amerikaner haben deshalb bereits angedroht, ihrerseits den Vertrag zu kündigen. Doch ob und wann sie das tatsächlich tun, lässt Pompeo völlig offen. Offenbar will man Russland noch etwas Zeit geben, seine neuen und gemäss Vertrag illegalen Marschflugkörper wieder zu zerstören – was jedoch kaum geschehen dürfte.

Wie reagiert der Kreml?

Unabhängig davon ist jedoch bereits klar: Kaum ein europäisches Land wäre bereit, als Abschreckungsgebärde gegenüber Russland seinerseits landgestützte atomare Mittelstreckenraketen aufzustellen. Deshalb erklärt Nato-Generalsekretär Stoltenberg, man müsse ja nicht dasselbe tun wie Russland. Vielmehr werde man massvoll reagieren.

In der Nato setzen sich also die Tauben durch. Das kann eine grosse Chance sein. Vorausgesetzt, man begreift sie auch im Kreml als solche und unternimmt ebenfalls Schritte zur Entspannung und Vertrauensbildung.