Legende: Reuters

Der Syrienkrieg nimmt seinen Anfang 2011 – im arabischen Frühling. Wie zuvor in Tunesien und Ägypten gehen auch in zahlreichen syrischen Städten immer mehr Menschen auf die Strasse, um gegen den Machthaber Baschar al-Assad zu demonstrieren. Sie fordern Freiheit. Das Assad-Regime reagiert mit voller Härte und lässt die Sicherheitskräfte auf die wehrlosen Protestierenden schiessen. Hunderte werden verhaftet und verschwinden in Folterkellern. Bald formiert sich bewaffneter Widerstand, der aber rasch von Islamisten unterwandert wird. Der UNO-Sicherheitsrat ist blockiert – die Weltgemeinschaft schaut zu, wie der syrische Bürgerkrieg seinen Lauf nimmt. Bis heute hat er mehr als 400'000 Todesopfer gefordert, meist Zivilisten. Millionen Syrerinnen und Syrer sind auf der Flucht, laut UNO haben knapp sieben Millionen von ihnen das Land verlassen.