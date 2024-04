Das Naturspektakel machte den Montag in Nordamerika zu einem ganz besonderen Tag. Millionen von Menschen beobachteten das seltene Phänomen. Ein Rückblick.

Sonnenfinsternis – ein Naturspektakel in Bildern

Die Sonnenfinsternis in Mexiko, den USA und Kanada machte am Montag den Tag für wenige Minuten zur Nacht. Der Mond schob sich vor die Sonne.

Legende: Eine totale Sonnenfinsternis ist ein seltenes Ereignis: In den USA fand die letzte 2017 statt. In Mexiko war sie zuletzt 1991 zu sehen und in Kanada 1979. AP Photo / Eric Gay

Millionen Menschen deckten sich mit Sonnenfinsternisbrillen ein, um das seltene Spektakel mitzuverfolgen.

Legende: Am Montag konnte man das Spektakel vom Progressive Field in Cleveland aus beobachten, kurz vor dem Baseball-Heimspiel der Cleveland Guardians gegen die Chicago White Sox. AP Photo / Carolyn Kaster

Durch die unebene und von Kratern übersäte Mondoberfläche drang die Sonne an einigen Stellen durch, während sie an anderen Stellen nicht sichtbar war. Dies führte dazu, dass Sekunden vor dem Eintritt in die totale Sonnenfinsternis die letzten Sonnenstrahlen besonders intensiv erschienen.

Legende: Wissenschaftler hatten sich seit Monaten auf das Ereignis vorbereitet. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa untersuchte die Sonnenfinsternis unter anderem mit Flugzeugen und Ballons. IMAGO / USA TODAY Network

Beginnend über dem Pazifik zog sich der Kernschatten im Verlauf des Tages über den Norden Mexikos, überquerte die USA von Texas Richtung Nordosten bis nach Maine, streifte den Südosten Kanadas und endete über dem Nordatlantik.

Legende: Tausende von Menschen beobachten die Sonnenfinsternis während des Solar Eclipse Festivals auf der National Mall, das vom «Smithsonian National Air and Space Museum» in Washington D.C. veranstaltet wurde. IMAGO / Middle East Images

In den USA hatten sich Millionen Menschen seit Monaten auf das Naturereignis vorbereitet und Partys zur gemeinsamen Himmelsschau geplant.

Legende: Viele der Menschen versuchten, einen guten Ausblick auf das seltene Phänomen zu ergattern. So wie hier auf dem Empire State Building in New York. IMAGO / ZUMA Wire

Es war kein normaler Tag: Kinder hatten zum Teil schulfrei, Läden wurden kurzzeitig geschlossen und Hotels waren ausgebucht.

Legende: Viele Kinder hatten am Montag schulfrei. Andere konnten das Naturphänomen mit ihrer Klasse draussen beobachten. Jake May / The Flint Journal via AP

Eine totale Sonnenfinsternis gibt es nur alle eins bis zwei Jahre. In den USA fand die letzte 2017 statt. Die letzte von Mexiko aus konnte 1991 beobachtet werden und von Kanada aus 1979.

Schweizer, die eine totale Sonnenfinsternis von zu Hause aus beobachten wollen, müssen sich gedulden. Erst am 3. September 2081 ist das «schwarze Loch» im Himmel von der Schweiz aus zu sehen.

Legende: Die nächste Sonnenfinsternis für die USA und Kanada ist erst wieder für 2044 angekündigt, für Mexiko erst 2052. In der Schweiz muss man sich sogar bis 2081 gedulden. AP Photo / Carolyn Kaster

Elon Musk teilte auf X ein Video der Sonnenfinsternis, das von dem Starlink-Satelliten seines Raumfahrtunternehmens SpaceX aus der Erdumlaufbahn aufgenommen wurde.