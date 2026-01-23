Dreizehn US-Bundesstaaten riefen wegen eines extremen Wintersturms den Notstand aus.

Der als «Monstersturm» bezeichnete Wetterkomplex bringt über Tausende Kilometer hinweg Schnee, Eis und Kälte.

Airlines streichen Flüge und Schulen bleiben geschlossen, während Behörden vor Stromausfällen warnen und zum Zuhausebleiben aufrufen.

Aus Furcht vor den Auswirkungen eines der vermutlich schwersten Winterstürme seit Jahren in den USA haben ein Dutzend Bundesstaaten den Notstand ausgerufen. Die Massnahme gelte ganz oder teilweise für New York, Texas, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Maryland, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Mississippi und Missouri, wie die Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten mitteilten.

«Das ist eine gefährliche Kombination aus viel Schnee und extrem niedrigen Temperaturen», sagte New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul. Mit der Ausrufung des Notstands können die US-Bundesstaaten – falls notwendig – deutlich schneller Hilfsgelder und Personal mobilisieren. Zahlreiche Veranstaltungen wurden für die kommenden Tage landesweit bereits vorsorglich abgesagt.

Begleitet von heftigen Schneefällen und eisigen Winden werde sich der herannahende Sturm über eine Entfernung von rund 3000 Kilometern von New Mexico im Südwesten aus über das Wochenende bis nach Maine im Nordosten ausbreiten, warnte der Wetterdienst. Medien sprachen von einem «Monstersturm».

Flüge präventiv gestrichen

Fluggesellschaften hätten vorsorglich bereits Hunderte Verbindungen abgesagt, hiess es in Medienberichten. Den Passagieren werde angeboten, kostenlos umzubuchen. Sicherheitshalber hätten auch zahlreiche Schulen den Unterricht abgesagt.

Maryland bereitet sich mit Streusalz auf gewaltige Schneemassen vor.

Meschen tätigen Hamsterkäufe, bevor der Sturm kommt: leere Regale im Bundestaat Virginia.

Viel Schnee heisst natürlich auch gute Bedingungen zum Schlittenfahren.

Auch die Lufthansa hat für Samstag zahlreiche Flüge von und nach Nordamerika gestrichen. Am Sonntag sind nach Angaben einer Sprecherin voraussichtlich noch Verbindungen nach Washington, New York, Boston, Philadelphia und Charlotte betroffen. An zahlreichen weiteren Flughäfen im Westen, Süden und Norden des Kontinents sei am Sonntag nur noch mit vereinzelten Verspätungen zu rechnen. Die betroffenen Fluggäste würden über die Ausfälle und alternative Reisemöglichkeiten informiert.

Stromausfälle befürchtet

Befürchtet wird auch, dass es zu massiven Stromausfällen kommt, etwa durch umknickende Bäume oder weil die oberirdischen Leitungen durch das Gewicht von Blitzeis brechen könnten.

Legende: In Teilen New Yorks schneit es bereits seit einigen Tagen stark. Keystone / CARA ANNA

Für rund 160 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner gelten Wetterwarnungen oder besondere Hinweise. Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Wohnungen möglichst nicht zu verlassen und das Auto stehenzulassen. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul warnte, die erwartete Kälte könne «absolut tödlich» sein. In Teilen von Minnesota und North Dakota könnten die Temperaturen laut Wetterdienst auf minus 45 Grad Celsius fallen.