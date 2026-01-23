Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Ein heftiger Wintersturm zieht derzeit mit klirrender Kälte, Schnee und Eis über grosse Teile der USA.

Der Sturm soll am Sonntag auch New York, Philadelphia und die Hauptstadt Washington entlang der US-Ostküste erfassen.

Landesweit sind mehr als eine halbe Million Haushalte ohne Strom.

Airlines streichen Flüge und Schulen bleiben geschlossen, während Behörden zum Zuhausebleiben aufrufen.

Stark betroffen bezüglich der Stromausfälle waren Bundesstaaten im Süden und im Mittleren Westen, wo der Sturm am Freitagnachmittag begonnen hatte, darunter Texas, Mississippi und Louisiana.

Die andauernde extreme Kälte verhindere zunächst, dass Schnee und Eis schmelzen. Gleichzeitig stellten die Behörden am Sonntag möglicherweise «langanhaltende Stromausfälle» in einigen Landesteilen in Aussicht.

US-Meteorologen warnen seit Tagen vor einem der wohl grössten Winterstürme der letzten Jahre. Zahlreiche Staaten haben den Notstand ausgerufen, um, falls notwendig, deutlich schneller Hilfsgelder und Personal mobilisieren zu können.

Legende: In Teilen New Yorks schneit es bereits seit einigen Tagen stark. Keystone / CARA ANNA

Aus dem Ort Crested Butte in Colorado, eine frühere Bergbausiedlung und heute ein beliebter Ort für Wintersport, meldete CNN ganze 58 Zentimeter Schnee. In Teilen Oklahomas seien bis zu 20 Zentimeter Schnee gefallen.

Einige nutzen das winterliche Wetter auch, um draussen Spass zu haben: Der Sender zeigte Bilder von Anwohnern, die sich in Oklahoma trotz eisiger Kälte amüsierten und auf Schlitten einen Hang hinunterrutschten.

Aus Teilen von New Mexiko meldete CNN rund 30 Zentimeter Schnee, aus Texas bis zu 15 Zentimetern. Besonders gefährlich sei der gefrierende Regen, der in Teilen von Louisiana eine etwa zwei Zentimeter dicke Eisschicht hervorgebracht habe. Die Behörden warnten am frühen Sonntag zudem vor «katastrophalen» Eisablagerungen in Mississippi.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Maryland bereitet sich mit Streusalz auf gewaltige Schneemassen vor. Bildquelle: EPA / JIM LO SCALZO. 1 / 8 Legende: Maryland bereitet sich mit Streusalz auf gewaltige Schneemassen vor. EPA / JIM LO SCALZO

Bild 2 von 8. Meschen tätigen Hamsterkäufe, bevor der Sturm kommt: leere Regale im Bundestaat Virginia. Bildquelle: imago images / mpi34. 2 / 8 Legende: Meschen tätigen Hamsterkäufe, bevor der Sturm kommt: leere Regale im Bundestaat Virginia. imago images / mpi34

Bild 3 von 8. Auch in Washington D.C. sind die Regale vielerorts leer. Bildquelle: Reuters/Nathan Howard. 3 / 8 Legende: Auch in Washington D.C. sind die Regale vielerorts leer. Reuters/Nathan Howard

Bild 4 von 8. Ein Mann in St.Louis/Missouri trotzt der eisigen Kälte. Bildquelle: Reuters/Lawrence Bryant. 4 / 8 Legende: Ein Mann in St.Louis/Missouri trotzt der eisigen Kälte. Reuters/Lawrence Bryant

Bild 5 von 8. Autos bleiben im Schnee stecken und müssen wie hier in Tulsa/Oklahoma angeschoben werden. Bildquelle: Reuters/Eric Cox. 5 / 8 Legende: Autos bleiben im Schnee stecken und müssen wie hier in Tulsa/Oklahoma angeschoben werden. Reuters/Eric Cox

Bild 6 von 8. Die Strassen müssen von den Schneemassen befreit werden. (Oklahoma City). Bildquelle: Reuters/Nick Oxford. 6 / 8 Legende: Die Strassen müssen von den Schneemassen befreit werden. (Oklahoma City) Reuters/Nick Oxford

Bild 7 von 8. Die Strassen sind vereist und gefährlich zu befahren. (Dallas). Bildquelle: Keystone/Julio Cortez. 7 / 8 Legende: Die Strassen sind vereist und gefährlich zu befahren. (Dallas) Keystone/Julio Cortez

Bild 8 von 8. Viel Schnee heisst aber auch gute Bedingungen zum Schlittenfahren. Bildquelle: EPA / JIM LO SCALZO. 8 / 8 Legende: Viel Schnee heisst aber auch gute Bedingungen zum Schlittenfahren. EPA / JIM LO SCALZO Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Auch die niedrigen Temperaturen seien bedrohlich: So berichtete der Sender NBC News von gefühlten Temperaturen von minus 35 Grad Celsius in Teilen des Landes. Damit sei es ungewöhnliche kalt, selbst für diese Jahreszeit.

Heftige Schneefälle führen laut Behörden zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen, von denen einige mehrere Tage andauern könnten. Eisanlagerungen erzeugten teilweise «extrem gefährliche» Reisebedingungen.

Hunderttausende Haushalte ohne Strom

Vielerorts ist wegen des Sturms der Strom ausgefallen. Landesweit sind mehr als eine halbe Million Haushalte ohne Strom. Am frühen Sonntag (Ortszeit) waren nach Angaben des Portals poweroutage.us mehr als 540'000 Haushalte von den Ausfällen betroffen.

Stark betroffen sind demnach unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Louisiana und Texas.

Flüge präventiv gestrichen

Übers Wochenende seien 14'000 Flüge gestrichen worden, berichtet CNN. Ausserdem seien Autobahnen aufgrund gefährlicher Strassenbedingungen teilweise gesperrt. Der Sender berichtete von mehreren Unfällen, etwa in Kentucky.

Die andauernde Kälte droht auch in den kommenden Tagen Teile des Landes lahmzulegen. Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Wohnungen möglichst nicht zu verlassen und das Auto stehenzulassen.

Swiss annulliert mehrere Flüge Box aufklappen Box zuklappen Auch die Schweizer Fluggesellschaft und Lufthansa-Tochter Swiss hat mehrere Flüge vorsorglich gestrichen. Man beobachte die Situation und werde bei Bedarf weitere Anpassungen am Flugprogramm vornehmen, hiess es am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Am Wochenende werde es an mehreren Flughäfen an der US-Ostküste sowie in Kanada zu Verspätungen oder Flugannullierungen kommen, teilte die Swiss weiter mit. Daher wurden für den Samstag zwei Flüge gestrichen – einer von Zürich nach Chicago und einer von Chicago nach Zürich. Für den Sonntag annullierte die Swiss zudem drei Flüge nach New York sowie einen Rückflug nach Zürich. Hinzu kommen Flüge von Zürich nach Boston, Newark und Washington D.C.. Und auch für den Montag wurden fünf Flüge gestrichen: je einer von New York nach Zürich und Genf, je einer von Newark und Boston nach Zürich sowie einer von Washington nach Zürich. Man bedauere die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Passagiere sehr, teilte eine Swiss-Sprecherin agemäss Keystone-SDA weiter mit. Die Fluggäste würden direkt informiert und bei Bedarf bei der Umbuchung auf alternative Reiseoptionen unterstützt.

In Washington waren die Menschen aufgerufen worden, Taschenlampen bereitzulegen und ihre Handys aufzuladen. In New York sollten laut NBC News in allen fünf Bezirken Zentren eröffnet werden, in denen sich Anwohner aufwärmen können.