Manche Länder Asiens oder Afrikas seien, was die Gesundheitsinfrastrukturen angeht, nicht so gut aufgestellt, stellt Richard Neher fest. Anders als in China gebe es dort etwa grosse Defizite bei der Diagnostik, also der genauen Analyse von Infektionen. «Wenn wir erfahren wollen, wie sich das Virus in einem solchen Land ausbreitet, muss das Fachwissen aus dem Ausland dorthin kommen», sagt der Biophysiker. Das könne die WHO jetzt leisten, nachdem sie den internationalen Notstand ausgerufen hat.