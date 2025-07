Nach einem Streit zwischen den Gallagher-Brüdern zerbrach die britische Popband Oasis vor 16 Jahren. Im August 2024 kündigten sie dann ein Comeback an. «Das grosse Warten hat ein Ende», teilten sie damals mit.

Seit Anfang Juli steht die britische Popband Oasis wieder auf der Bühne. Die ständig verkrachten Brüder Noel und Liam Gallagher sind nach 16 Jahren Pause zurück auf Tournee. Hand in Hand feierten die beiden am Freitag in Manchester ein musikalisches Heimspiel in ihrer Geburtsstadt.

Zurück in den Musikcharts

Nach ihrem lang ersehnten Comeback hat es Oasis mit gleich drei Platten in die britischen Albumcharts geschafft. Eine Woche nach dem Start ihrer Welttournee in Cardiff, Wales, steht die Band mit ihrer Single «Time Flies ... 1994–2009» zum ersten Mal seit der Erstveröffentlichung vor 15 Jahren an der Spitze der Hitparade.

Das zweite Album «(What's The Story) Morning Glory?» kam auf den zweiten Platz. Die Platte «Definitely Maybe», mit der die Brüder Liam und Noel Gallagher vor mehr als 30 Jahren berühmt wurden, landete auf Platz vier.

Legende: «Don't Look Back in Anger»: Liam Gallagher (L) hält die Hand seines Bruders Noel Gallagher bei ihrem Oasis-Reunion-Konzert am 4. Juli in Cardiff. Keystone / AP / Invision, Scott A. Garfitt

Mit Hits wie «Wonderwall» gilt Oasis als erfolgreichste Britpop-Band mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern. Und die Fans freuen sich: «Das T-Shirt ist von 1996, es geht mir immer noch, auch wenn ich jetzt älter und dicker bin», sagt Alan Clarke (50). Und Gary Shaw (42) meint: «Das wird grossartig, sie zu sehen, endlich nach 16 Jahren.»

Noels Ausstieg 2009

Vor 16 Jahren zerstörte Liam Gallagher die – mittlerweile wieder reparierte – Gibson-Gitarre von Bruder Noel bei einer Auseinandersetzung. Dieser fasste es später so zusammen: «Ich verstehe mich nicht mit ihm, aber er treibt es auf eine Ebene, die für mich keinen Sinn hat. So in einer Band zu sein, ist sinnlos.»

Die Gitarre wurde beschädigt, als die Gallagher-Brüder vor einem Konzert beim Festival «Rock en Seine» in Paris 2009 aneinandergerieten. Der Auftritt wurde kurz darauf abgesagt, weitere Tourneetermine fielen aus und am 28. August 2009 gab Noel Gallagher seinen Abschied von Oasis bekannt.

Weitere Auftritte und ein Konzertfilm

Doch jetzt ist Oasis zurück und füllt in den kommenden Monaten insgesamt sieben Mal das Londoner Wembley-Stadion - sofern es keinen neuen Streit zwischen den Brüdern gibt.

«Es wird zwischen den beiden eine gewisse Distanz auf der Tour geben, was vielleicht etwas deprimierend sein wird. Weil man so das Gefühl hat, dass die Wunden zwischen den Brüdern nicht wirklich verheilt sind und es bei der Tour eher ums Geldverdienen geht als ums Wiedersehen. Ein Grund für das Comeback könnte auch sein, dass man im Alter einfach auch viel milder und reifer wird», schätzt Nick Reilly, Redaktor des Musikmagazins «Rolling Stone».

In den kommenden Monaten planen Oasis weitere Auftritte in ihrer Heimat Grossbritannien sowie etwa in Irland, den USA, Kanada, Australien und Argentinien. Auch einen Konzertfilm soll es geben.