Debakel für HC Strache bei der Landtagswahl in Wien

Bei der Landtagswahl in Wien sind die Sozialdemokraten laut ersten Hochrechnungen auf der Siegesspur.

Laut ORF kann die SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig mit 41.7 Prozent der Stimmen rechnen.

Die rechte FPÖ verliert der Vorhersage zufolge im Vergleich zum Rekordergebnis von 2015 zwei Drittel ihrer Wähler und kommt nur noch auf 7.5 Prozent.

Der ehemalige FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache muss laut Hochrechnungen um den Einzug ins Landesparlament zittern.

Bei der Kommunalwahl in Wien liegen die Sozialdemokraten laut ersten Hochrechnungen klar in Führung. Die traditionell in Wien schwache Volkspartei (ÖVP) habe 8.3 Prozentpunkte gewonnen und komme mit 17.5 Prozent auf den zweiten Platz.

Die rechtspopulistische FPÖ sei hingegen nach der Ibiza-Affäre rund um ihren Ex-Chef Heinz-Christian Strache im vergangenen Jahr um 20.8 Prozentpunkte auf 10.0 Prozent abgestürzt.

Der über die Affäre gestürzte frühere Vizekanzler Strache sei mit seiner neu gegründeten Partei «Team HC Strache – Allianz für Österreich» auf 3.6 Prozent gekommen und würde damit den Einzug in das Wiener Stadtparlament verfehlen.

Die Grünen, die derzeit mit der SPÖ in Wien regieren, konnten laut Hochrechnungen ihren Anteil um 3.2 Prozentpunkte auf 15.0 Prozent verbessern. Die liberalen Neos erreichten demnach 8.0 Prozent.

Insgesamt waren heute unter strengen Corona-Vorschriften rund 1.3 Millionen Wahlberechtigte aufgefordert einen neuen Landtag zu wählen. 100 Sitze hat das Landesparlament in der österreichischen Hauptstadt.