Vor zehn Jahren stand Griechenland vor dem Bankrott: Am 23. April 2010 bat das Land die EU und den IWF erstmals um Hilfe. Es folgten drei Hilfspakete, in deren Rahmen Kredite in Höhe von insgesamt fast 280 Milliarden Euro abgelöst wurden. Im Gegenzug musste Athen unzählige Sparmassnahmen verabschieden, die Arbeitslosigkeit erreichte Rekordhöhen von bis zu 28 Prozent. Die eh schon kleine griechische Wirtschaft schrumpfte um 25 Prozent. Inzwischen hat Griechenland die grosse Schuldenkrise eigentlich hinter sich gebracht, die Hilfspakete sind schon längst ausgelaufen, das Bruttoinlandprodukt stieg wieder. Ausgerechnet jetzt kommt die Corona-Krise.