Bald sollen die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden. Doch Japan befindet sich gerade in der vierten Covid-Welle, der Bevölkerung ist die Vorfreude auf Olympia abhanden gekommen.

Kumiko Sumo vom japanischen Verein «No Olympics» setzt sich seit Jahren gegen die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio ein. Als die Spiele 2020 um ein Jahr verschoben wurden, sei sie erst beruhigt gewesen, sagt sie. «Ich dachte, es sei wohl trotz der Verschiebung unmöglich, die Spiele durchzuführen. Und dass sie schliesslich abgesagt würden.»

Den meisten Japanerinnen und Japanern ist die Freude an den Spielen längst vergangen. In Umfragen spricht sich eine überwältigende Mehrheit der Befragten inzwischen gegen die Sommerspiele aus. Zuletzt forderte gar die grosse japanische Tageszeitung «Asahi Shimbun» in einem Kommentar Premierminister Yoshihide Suga auf, die Spiele abzusagen.

Das Gesicht wahren

Die Aktivistin Sudo fühlt sich von der öffentlichen Meinung unterstützt. Doch leider würden sich die Organisatoren davon nicht beeindrucken lassen: «Diese enorme Macht der Organisatoren, dies einfach durchzuziehen, beängstigt mich», sagt sie.

Legende: Tokio ist bereit für die Spiele – sind es auch die Japanerinnen und Japaner? Keystone

Das Internationale Olympische Komitee IOC scheine die Sorgen der Japaner nicht verstehen zu wollen, ärgert sich der Politologe Koichi Nakano von der Sophia-Universität in Tokio.

Er sieht aber auch die japanische Regierung in der Verantwortung. «Da geht es vor allem um einen Gesichtsverlust. Sie hat so viel investiert in die Spiele, politisch, aber auch wirtschaftlich. Deshalb denkt sie, dass sie sie jetzt nicht mehr stoppen kann.»

Sorgen auch bei Freiwilligen

Skepsis macht sich auch bei den Zehntausenden freiwilligen Helferinnen und Helfern der Olympischen Spiele breit. Charles Nishikawa ist einer von ihnen. Er bezeichnet sich als grossen Fan der Spiele. Er war schon in London, in Rio und in Sotschi dabei.

Legende: Die Spiele hätten letztes Jahr stattfinden sollen, doch sie wurden wegen der Pandemie verschoben. Jetzt finden sie vom 23. Juli bis am 8. August statt. Reuters

Die Stimmung sei dieses Mal aber eine ganz andere und viele hätten Angst vor Covid, sagt Nishikawa via Skype. Er sitzt auf seinem Bürostuhl im Homeoffice, trägt eine blaue Trainerjacke. Eigentlich habe er sich auf die Spiele in Tokio gefreut. Jetzt macht er sich Sorgen.

Vielleicht hilft beten

Wie die meisten freiwilligen Helferinnen und Helfer ist auch er noch nicht geimpft. Ob er bis zum Beginn der Spiele eine Impfung erhalten könne, sei noch nicht klar. Nishikawa ist die Enttäuschung anzumerken. Für eine Absage sei es jetzt aber zu spät. Jetzt helfe nur noch beten, dass es glimpflich ablaufe.

Olympiafieber klingt anders. Die Olympischen Spiele werden in Japans Gesellschaft Spuren hinterlassen, ist Politologe Nakano überzeugt. Das Image der Spiele, insbesondere des IOC, werde in Japan damit nachhaltig beschädigt.