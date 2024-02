Kremlkritiker Alexej Nawalny ist in Haft gestorben

Der Kritiker der russischen Führung, Alexej Nawalny, ist tot. Das berichten der Telegramkanal der russischen Zeitung «Kommersant» sowie andere Kanäle und Medien. Sie berufen sich auf die föderale Verwaltung für den Strafvollzug.

Das russische Präsidialamt hat nach eigenen Angaben keine Informationen über die Ursache des Todes von Nawalny, die Untersuchungen in der Strafvollzugbehörde seien im Gang.

Die internationalen Reaktionen auf die Todesnachricht sind zahlreich und machen mehrheitlich Putins Regime für den Tod des Oppositionspolitikers verantwortlich.

Nach einem Spaziergang im Freien habe der 47-jährige Nawalny ein Unwohlsein verspürt und beinahe sofort das Bewusstsein verloren, teilte die Gefängnisverwaltung der nördlichen Region Jamalo-Nenez mit. Trotz des Einsatzes von medizinischem Personal habe Nawalny nicht wiederbelebt werden können. Die genaue Todesursache werde derzeit ermittelt, so die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Das sagt die russische Gefängnisbehörde Box aufklappen Box zuklappen (Von Reuters aus dem Russischen übersetzt): «Am 16. Februar 2024 fühlte sich der Häftling Alexej Nawalny in der Strafkolonie Nummer 3 nach einem Spaziergang unwohl und verlor fast sofort das Bewusstsein. Das medizinische Personal der Anstalt traf sofort ein, es wurde ein Ambulanzteam gerufen. Es wurden alle erforderlichen Wiederbelebungsmassnahmen durchgeführt, die jedoch keine positiven Ergebnisse brachten. Die Ärzte des Rettungsdienstes stellten den Tod des Verurteilten fest. Die Todesursachen werden derzeit ermittelt.»

Untersuchungen über die Todesursache von Nawalny seien eingeleitet worden. Das Ermittlungskomitee Russlands habe ein Verfahren eröffnet. Das teilt das Komitee selbst mit.

Keine direkte Todesbestätigung

Das Team des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers hat nach eigenen Angaben noch keine direkte Bestätigung seines Todes erhalten. Das schrieb seine Sprecherin Kira Jarmysch im Portal X (früher Twitter). Bislang gebe es nur die allgemeine Mitteilung des Justizvollzugssystems, sagte sie. Nawalnys Anwalt sei unterwegs in das Lager IK-3 nördlich des Polarkreises. Auch Nawalnys Mutter äusserte laut der russischen Zeitung «Novaya Gazeta» ihre Zweifel am Ableben des Sohnes. «Wir haben ihn am 12. Februar im Gefängnis gesehen. Er war lebendig, gesund und glücklich.»

Nawalny hatte eine Gesamtstrafe von über 30 Jahren Haft wegen verschiedener Anschuldigungen erhalten, darunter Betrug und Extremismus. Nawalny hatte die Anschuldigungen stets bestritten und das Vorgehen der Behörden gegen ihn als politisch motiviert bezeichnet.

Forderung nach besseren Haftbedingungen

Im vergangenen Dezember wurde Alexej Nawalny in das als eine der härtesten Haftanstalten Russlands geltende Straflager «Polarwolf» im eisigen Norden des Landes verlegt. Die drastischen Haftbedingungen dort trugen zu seinem schlechten Gesundheitszustand bei.

Bereits im Januar dieses Jahres forderte Nawalny bei einer Gerichtsanhörung verbesserte Haftbedingungen, darunter längere Essenspausen. Nawalny reichte wiederholt Klagen gegen den Strafvollzug ein, um auf die Verletzung seiner Rechte aufmerksam zu machen.

Nawalnys Kampf gegen Putin Box aufklappen Box zuklappen Alexey Nawalny erlangte Bekanntheit durch seinen unermüdlichen Kampf gegen die Korruption im Machtapparat unter Präsident Putin. Sein Anti-Korruptions-Fonds baute landesweit eigene Strukturen auf, was politischen Einfluss mit sich brachte. Doch als Nawalnys Unterstützer politische Ämter errangen, reagierte die Führung in Moskau mit der Zerschlagung des Netzwerks und einem Verbot unter dem Vorwand der «Extremismus». Trotz der Flucht einiger führender Köpfe seines Teams ins Ausland setzte Nawalny den Kampf gegen die vermeintlich kriminellen und mafiosen Machtstrukturen aus dem russischen Straflager heraus fort. Besonders während Putins Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 prangerte er als scharfer Kritiker nicht nur russische Kriegsverbrechen an, sondern warnte auch vor einer erneuten Wahl Putins, die seiner Meinung nach das Land ins Verderben führen würde. Trotz der Risiken eines Mordanschlags kehrte Nawalny im Januar 2021 aus Deutschland zurück, wo er sich von einer Vergiftung mit dem Nervengift Nowitschok erholt hatte. Im selben Jahr wurde er mit dem Sacharow-Preis des Europaparlaments für geistige Freiheit ausgezeichnet, den seine Tochter Dascha entgegennahm.

Von Abscheu bis Empörung

Die internationalen Reaktionen auf die Todesnachricht Nawalnys liessen nicht lange auf sich warten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Regierung in Moskau eindringlich zu einer Aufklärung des Todes Nawalnys aufgefordert.

Der französische Aussenminister Stéphane Séjourné sagte, Alexej Nawalny habe für seinen Widerstand gegen ein System der Unterdrückung mit dem Leben bezahlt. «Sein Tod in einer Strafkolonie erinnert uns an die Realität des Regimes von Wladimir Putin», sagte Séjourné.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat den Tod des russischen Kremlkritikers als «schreckliche Nachricht» bezeichnet. «Als schärfster Verfechter der russischen Demokratie hat Alexej Nawalny sein Leben lang unglaublichen Mut bewiesen», schrieb der Regierungschef auf der Plattform X (früher Twitter). «Meine Gedanken sind bei seiner Frau und dem russischen Volk, für das dies eine gewaltige Tragödie ist.»

Auch der russische Oppositionspolitiker Boris Nadeschdin würdigt Alexej Nawalny. «Nawalny ist einer der talentiertesten und mutigsten Menschen Russlands», schreibt er auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram.