Der Kritiker der russischen Führung, Alexej Nawalny, ist tot.

Das berichten der Telegramkanal der russischen Zeitung «Kommersant» sowie andere Kanäle und Medien. Sie berufen sich auf die föderale Verwaltung für den Strafvollzug.

Das russische Präsidialamt hat nach eigenen Angaben keine Informationen über die Ursache des Todes von Nawalny, die Untersuchungen in der Strafvollzugbehörde seien im Gang.

Nach einem Spaziergang im Freien habe der 47-jährige Nawalny ein Unwohlsein verspürt und beinahe sofort das Bewusstsein verloren, teilte die Gefängnisverwaltung der nördlichen Region Jamalo-Nenez mit. Trotz des Einsatzes von medizinischem Personal habe Nawalny nicht wiederbelebt werden können. Die genaue Todesursache wird derzeit ermittelt. Präsident Wladimir Putin wurde über Nawalnys Tod informiert, so die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Das sagt die russische Gefängnisbehörde Box aufklappen Box zuklappen (Von Reuters aus dem Russischen übersetzt): «Am 16. Februar 2024 fühlte sich der Häftling Alexej Nawalny in der Strafkolonie Nummer 3 nach einem Spaziergang unwohl und verlor fast sofort das Bewusstsein. Das medizinische Personal der Anstalt traf sofort ein, es wurde ein Ambulanzteam gerufen. Es wurden alle erforderlichen Wiederbelebungsmassnahmen durchgeführt, die jedoch keine positiven Ergebnisse brachten. Die Ärzte des Rettungsdienstes stellten den Tod des Verurteilten fest. Die Todesursachen werden derzeit ermittelt.»

Untersuchungen über die Todesursache von Nawalny seien eingeleitet worden. Das Ermittlungskomitee Russlands habe ein Verfahren eröffnet. Das teilt das Komitee selbst mit.

Nawalny hatte eine Gesamtstrafe von über 30 Jahren Haft wegen verschiedener Anschuldigungen erhalten, darunter Betrug und Extremismus. Nawalny hatte die Anschuldigungen stets bestritten und das Vorgehen der Behörden gegen ihn als politisch motiviert bezeichnet. Laut seinen Anhängern gehe es vielmehr darum, Kritik an Putin zu unterdrücken. Seine politische Bewegung ist verboten worden, enge Mitarbeiter wurden inhaftiert oder verliessen das Land.

Forderung nach besseren Haftbedingungen

Im vergangenen Dezember wurde Alexei Nawalny in das als eine der härtesten Haftanstalten Russlands geltende Straflager «Polarwolf» im eisigen Norden des Landes verlegt. Die drastischen Haftbedingungen dort trugen zu seinem schlechten Gesundheitszustand bei.

Bereits im Januar dieses Jahres forderte Nawalny bei einer Gerichtsanhörung verbesserte Haftbedingungen, darunter längere Essenspausen. Er beschwerte sich über unzureichende Verpflegung, indem er erklärte, dass er in nur zehn Minuten zwei Becher kochendes Wasser und zwei Stücke ekelhaftes Brot konsumieren müsse.

Nawalny reichte wiederholt Klagen gegen den Strafvollzug ein, um auf die Verletzung seiner Rechte aufmerksam zu machen. Bei seinen Gerichtsauftritten kritisierte er scharf Putins autoritäres System und den Konflikt Moskaus mit der Ukraine. In jüngster Zeit wurde Nawalny im Zuge des Wahlkampfes nicht mehr in die Verhandlungen zugeschaltet.

Vergiftungsvorwürfe und politische Verfolgung

Der bekannte Oppositionspolitiker wurde im Januar 2021 nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommen. Zuvor war er im August 2020 während eines innerrussischen Flugs zusammengebrochen. Nach seiner Verlegung in die Berliner Charité wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift diagnostiziert. Die russische Regierung hat stets Vorwürfe zurückgewiesen, dass russische Behörden versucht hätten, Nawalny zu töten.

Die internationale Gemeinschaft erkannte Nawalny als politischen Gefangenen an. In den letzten Wochen äusserten die USA, die EU und die deutsche Bundesregierung wiederholt ihre Besorgnis und forderten von der russischen Führung Informationen über Nawalnys Situation. Russland lehnte dies als Einmischung in innere Angelegenheiten ab und erklärte, der Kreml könne sich nicht um das Schicksal von einzelnen Gefangenen im Land kümmern.