Der Kakariki Karaka, ein seltener Malherbesittich, ist vom Aussterben bedroht.

Ein Papageienpärchen hält dagegen und sorgt für reichlich Nachwuchs.

Er gehört zu den seltensten Sitticharten der Welt: der Kakariki Karaka. Der grüne Sittich mit dem gold-orangen Kopfstreifen stammt aus Neuseeland, wurde bereits zweimal für ausgestorben erklärt und danach wiederentdeckt.

Heute zählt die Art noch etwa 450 Exemplare – fast ausschliesslich in Schutzgebieten und auf raubtierfreien Inseln.

Legende: Laut Wayne Beggs vom neuseeländischen Naturschutzministerium bedrohen Raubtiere die Wildpopulationen stark. Um die Art zu erhalten, seien Zuchtprogramme in Gefangenschaft unerlässlich. The Issac Conservation and Wildlife Trust

Mehr als zehn Prozent davon gehen auf ein einziges Vogelpärchen zurück: Nacho und Trixie. Die beiden Vögel leben im Isaac Conservation and Wildlife Trust in Christchurch und haben bislang 55 Küken grossgezogen, allein 33 davon in diesem Jahr.

Leigh Percasky, Leiter der Wildtierabteilung, erklärt: «Die Brutzeit ist vorbei, und doch legt sie immer noch Eier und zieht Jungvögel auf.» Sieben Jungvögel sitzen derzeit noch im Nest. Percasky sagt: «Ich weiss nicht, woher sie all diese Energie nimmt.»