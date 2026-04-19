Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien deutet sich nach ersten Prognosen eine überwältigende Mehrheit für die Wahlallianz von Ex-Staatschef Rumen Radew an.

Wie aus Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe hervorgeht, könnte das Bündnis Progressives Bulgarien (PB) auf knapp 39 Prozent der Stimmen kommen.

Es ist noch nicht klar, ob Radew damit auch eine absolute Mehrheit im Parlament erreichen würde.

Mit grossem Abstand folgt den Angaben zufolge mit höchstens 16.2 Prozent das prowestliche konservative Bündnis Gerb-SDS, das eine im Dezember 2025 zurückgetretene Koalitionsregierung anführte.

Drittstärkste Kraft dürfte demnach der proeuropäische liberal-konservative Verband PP-DB mit höchstens 14.3 Prozent werden. Dieser hatte im Dezember zu Massendemonstrationen aufgerufen, die die damalige Regierung von Gerb-SDS zum Rücktritt veranlassten. Rund 6.5 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren konnten wählen.

Legende: Der 62-jährige Ex-General Radew hatte der Korruption den Kampf angesagt. Keystone/AP Photo/Valentina Petrova

Zurzeit ist eine Interimsregierung im Amt. Der als russlandfreundlich geltenden frühere Kampfjet-Pilot Radew war im Januar vom Amt des Staatspräsidenten zurückgetreten, um an der Wahl teilzunehmen.