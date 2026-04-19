Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien hat die Wahlallianz von Ex-Staatschef Rumen Radew wohl eine deutliche Mehrheit erreicht.

Das Bündnis Progressives Bulgarien (PB) kommt auf 44.7 Prozent der Stimmen, wie aus offiziellen Ergebnissen hervorgeht.

60 Prozent der Stimmen wurden bislang ausgezählt.

Sollte das Ergebnis Bestand haben, könnte das Bündnis Radews im Parlament die absolute Mehrheit erreichen. Früheren Angaben mehrerer Meinungsforschungs­institute zufolge dürfte sein Bündnis bis zu 140 Abgeordneten in dem 240 Sitze umfassenden Parlament stellen. Mit grossem Abstand folgt den Angaben zufolge mit höchstens 13.4 Prozent das prowestliche konservative Bündnis Gerb-SDS, das eine im Dezember 2025 zurückgetretene Koalitionsregierung anführte.

Drittstärkste Kraft dürfte demnach der proeuropäische liberalkonservative Verband PP-DB mit höchstens 13.2 Prozent werden. Dieser hatte im Dezember zu Massendemonstrationen aufgerufen, die die damalige Regierung von Gerb-SDS zum Rücktritt veranlassten. Rund 6.5 Millionen Bulgarinnen und Bulgaren konnten wählen. Beide prowestlichen Kräfte hatten gemeinsam in einer Koalition 2023/2024 regiert.

Legende: Der 62-jährige Ex-General Radew hatte der Korruption den Kampf angesagt. EPA/BORISLAV TROSHEV

Die nationalistische prorussische Partei Wasraschdane (deutsch: Wiedergeburt) stürzte laut dieser Prognose auf rund fünf Prozent ab (2024: 13.3 Prozent). Im EU-Parlament gruppiert sich Wasraschdane in einer Parteienfamilie wie die Alternative für Deutschland (AfD). Es war vorerst unklar, wie viele Parteien noch die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug ins Parlament geschafft haben.

Das amtliche Endergebnis wird bis Donnerstag erwartet. Die Wahlbeteiligung bei der inzwischen achten Parlamentswahl seit April 2021 lag nach Angaben des Meinungsforschungs­instituts Alpha Research bei gut 51 Prozent – vergleichbar hoch mit der Parlamentswahl im April des Aufbruchjahres 2021.