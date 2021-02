Bis Donnerstagnacht hatten die Parteien in Israel Zeit, sich für die Parlamentswahlen am 23. März zu registrieren. Es sind die vierten Wahlen in nur zwei Jahren. Bei den letzten Wahlen im März 2020 traten die arabischen Parteien Israels gemeinsam an und wurden drittstärkste Partei in der Knesset.

Ihre Stärke trug mit dazu bei, dass Premierminister Netanjahu keine Mehrheitsregierung bilden konnte. Trotz dieses Erfolgs haben die arabischen Parteien nun definitiv beschlossen, dass sie nicht mehr alle gemeinsam antreten wollen. Hintergrund der erneuten Spaltung ist ein schier unlösbarer Streit über konservative Werte und die Zusammenarbeit mit den jüdischen Parteien.