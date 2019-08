Für Beat Stauffer kommt den fünf Maghreb-Staaten (Algerien, Mauretanien, Marokko, Libyen und Tunesien) eine entscheidende Rolle zu, wenn es um Migration nach Europa geht. Denn sie bilden eine Art doppelten Schutzwall: Sie verhindern die massenhafte Auswanderung der eigenen Bürger und blockieren die Migration von Menschen südlich der Sahara nach Europa. Zumindest, solange die Migrationszusammenarbeit mit Europa funktioniert. Für Stauffer ist klar: «Wenn wir es schaffen wollen, die irreguläre Migration zu steuern, müssen wir das mit dem Maghreb versuchen.»

Historisch ist der Maghreb eng verflochten mit Europa. In der Antike bildeten die nördlichen und südlichen Anrainer des Mittelmeers einen gemeinsamen Kulturraum. Heute leben etwa zehn Millionen Menschen mit Wurzeln im Maghreb in Europa, aufgrund der kolonialen Vergangenheit insbesondere in Frankreich. Die meisten Maghrebiner leben legal in Europa: «Aber seit rund dreissig Jahren können sie nicht mehr legal nach Europa emigrieren», so Stauffer. Obwohl viele von ihnen Verwandte in europäischen Ländern haben, was die Bande in den Norden zusätzlich stärkt.