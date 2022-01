Im Streit um den Rechtsstaat in Polen hat die EU-Kommission eine Zahlungsaufforderung über 69 Millionen Euro nach Warschau geschickt.

Grund dafür ist, dass Polen eine Anordnung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur polnischen Justizreform nicht umsetzt.

Polen hat 60 Tage Zeit, um auf die Zahlungsaufforderung zu antworten.

Polen ist schon im Zusammenhang mit dem Braunkohle-Abbau im Tagebau Turow an der Grenze zu Sachsen einer EuGH-Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen. Deshalb hatte die EU-Kommission angekündigt, in einem einmaligen Vorgang für Polen vorgesehene EU-Mittel einzubehalten und die Strafe so auszugleichen. Solche Zahlungen fliessen in den EU-Haushalt.

Doch im Turow-Fall steigt die Höhe der Strafe mit jedem Tag: Der EuGH hatte ein tägliches Zwangsgeld von 500'000 Euro verhängt. Nach Angaben aus der EU-Kommission gab es noch nie einen Fall, in dem ein Mitgliedstaat vom EuGH verhängte Strafen nicht gezahlt hat.

Falls Polen nicht zur Zufriedenheit der EU-Kommission antwortet, wird diese die Strafe wie im Turow-Fall über Zahlungen an Polen aus dem EU-Haushalt ausgleichen.