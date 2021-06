Wofür steht die Regenbogenfahne? Mit ihren sechs Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett ist sie ein Zeichen für Toleranz und sexuelle Freiheit. Die Regenbogenfahne steht für die Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund ums Geschlecht. Längst hat sich die Regenbogenfahne weltweit als Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung etabliert – auch Bisexuelle und Transmenschen sehen sich repräsentiert.

Weshalb sorgt diese aktuell für Aufruhr? Der Münchner Stadtrat wollte die EM-Arena während des Spiels Deutschland–Ungarn am Mittwoch in Regenbogenfarben erstrahlen lassen. Dies als indirekte Kritik an Ungarn. Das Land hat die Rechte von Schwulen, Lesben-, Bisexuellen- und Transgender eben eingeschränkt. Der Fussballverband Uefa lehnte dies aber ab. Die Begründung: Die Uefa sei eine politisch und religiös neutrale Organisation.

Wer hat die farbige Flagge entworfen? Die Idee dafür hatte der homosexuelle US-Künstler Gilbert Baker, anlässlich des Gay Freedom Day 1978 in San Francisco. «Der Regenbogen ist so perfekt, weil er so gut zu unserer Vielfalt passt», sagte der 2017 verstorbene Baker: «Und ausserdem ist er ein natürliches Zeichen – er kommt vom Himmel.» Die 18 mal 9 Meter grosse Fahne ist heute im Museum of Modern Art in New York ausgestellt. Baker liess die Regenbogenfahne nie schützen.

Legende: US-Künstler Gilbert Baker an der «Stockholm Pride Parade» 2003. Keystone

Wofür stehen die sechs Farben? Jeder Streifen repräsentiert einen Aspekt der Gemeinschaft: Rot steht für das Leben, Orange für die Gesundheit, Gelb soll an die Sonne erinnern, Grün an die Natur, Blau gilt als Farbe für den Frieden und mit Violett wird der Geist wiedergegeben. Bakers erste Regenbogenfahne hatte acht Farben – auch Pink für Sex und Türkis für Kunst waren vertreten. Aus praktischen Gründen sind diese beiden Farben dann aber gestrichen worden.

Welche weitere Bedeutung hat die Regenbogenfahne? Mit sieben Farben und in umgekehrter Reihenfolge gilt die Regenbogenfahne auch als Anti-Kriegs-Symbol. Mit der Aufschrift «Pace» – italienisch für «Friede» – hing die Flagge vor allem 2003 zunächst in Italien und später in vielen anderen Ländern an Häusern, um gegen den Irak-Krieg zu protestieren. Entworfen worden ist sie bereits 1961 in Italien.