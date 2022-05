Legende: Keystone

Die 50-jährige Canan Kaftancioglu ist eine Ärztin und Politikerin aus der Türkei. Als Vorsitzende der grössten Oppositionspartei Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gilt sie als Wegbereiterin für die Wahl des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu.

Die Wahl von Imamoglu löste eine langjährige Vorherrschaft der AKP in der politisch wichtigen Grossstadt ab. Seit 2004 regierte nämlich die autoritär-islamische Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Metropole am Bosporus mit rund 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.



Erdogans politischer Aufstieg selbst begann in Istanbul. Er bekleidete das Amt des Bürgermeisters von 1994 bis 1998. Im Jahr 2003 wurde er türkischer Ministerpräsident bis 2014. Es war eines der höchsten Ämter des Landes. Nach der Annahme des von Erdogan initiierten Verfassungsreferendums 2017 wurde 2018 ein Präsidialsystem eingeführt. Seither präsidiert Erdogan die Türkei.

Erdogan verlor Istanbul quasi gleich zwei Mal an die Opposition, denn die erste Wahl wurde annulliert. Imamoglu konnte auch den zweiten Wahlgang gewinnen. Kaftancioglu spielte beim Erfolg eine wesentliche Rolle. Politexpertinnen und -experten aus der Türkei glauben, dass Kaftancioglu für die CHP wichtige Erfolge bei den kommenden nationalen Wahlen in der Türkei einbringen könnte und so der AKP beim Machterhalt gefährlich werden dürfte.